IPL 2023: मैदान में आए बल्लेबाजी करने उतरे धोनी तो एक्साइटेड हुए फैन्स, अनुष्का शर्मा ने दिया कुछ ऐसा रिएक्शन, वीडियो वायरल

Highlights चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच सोमवार को हुआ जबरदस्त मुकाबला अनुष्का शर्मा बैंगलोर को सपोर्ट करने पहुंची चिन्ना स्वामी स्टेडियम अनुष्का शर्मा ने धोनी के फैन्स को लेकर दिया दिलचस्प रिएक्शन

IPL 2023: चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच एम चिन्नास्वामी में खेले हुए आईपीएल के रोमांचक मैच का फैन्स ने जमकर लुत्फ उठाया।

इस मैच में चैन्नई ने बैंगलोर को उसके घरेलू मैदान में 8 रनों से हरा दिया। मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और चेन्नई ने बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी को 227 रन का लक्ष्य दिया। जबाव में आरसीबी ने 8 विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए।

इस दिलचस्प मैच में सोमवार को चिन्नास्वामी ग्राउंड का नाजारा देखने लायक था। जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरे तो पूरे मैदान में धोनी के नाम की गूंज सुनाई देने लगी।

पूरे मैदान में बल्लेबाजी करने आए धोनी को देख फैन्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान स्टेडियम में विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा भी मैच देखने आई हुई थीं।

Crowd goes crazy as #MSDhoni comes to bat.

'They love him', says Anushka Sharma.



