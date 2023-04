IPL 2023: एबी डिविलियर्स या एमएस धोनी? विराट कोहली ने बताया अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम

Highlights स्टार स्पोर्ट्स के साथ एक इंटरव्यू में कोहली ने एमएस धोनी और डिविलियर्स के बीच अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम बताया उन्होंने इसके जवाब में किसी एक को नहीं, बल्कि दोनों दिग्गज को अपना फेवरेट क्रिकेटर बताया अपने पसंदीदा शॉर्ट के लिए, आरसीबी के स्टार प्लेयर ने फ्लिक के बजाय कवर ड्राइव को चुना

IPL 2023: यूं तो महेंद्र सिंह धोनी और एबी डिविलियर्स ने बहुत समय पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन दिग्गज खिलाड़ियों की अभी भी दुनियाभर में एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। दोनों दिग्गज भारतीय बल्लेबाजी के मुख्य आधार विराट कोहली के साथ एक महान बंधन साझा करते हैं। दोनों ने रन मशीन कोहली के साथ कई मैचों में उनके साथ खेले हैं। दोनों ही क्रिकेट जगत में महान विकेटकीपर बल्लेबाजों में से हैं।

आईपीएल 2023 के आधिकारिक ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स पर विराट कोहली को एमएस धोनी और एबी डिविलियर्स के बीच चयन करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इसके जवाब में किसी एक को नहीं, बल्कि दोनों दिग्गज को अपना फेवरेट क्रिकेटर बताया। एमएस धोनी और एबी डिविलियर्स के बीच अपने पसंदीदा क्रिकेटर को चुनने के अलावा, विराट ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम - रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के घरेलू मैदान - को एडिलेड ओवल पर अपने पसंदीदा स्थल के रूप में नामित किया। अपने पसंदीदा शॉर्ट के लिए, विराट ने फ्लिक के बजाय कवर ड्राइव को चुना।

आखिरी बार एबी डिविलियर्स ने 11 अक्टूबर, 2021 को अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के लिए एक मैच खेला था। जबकि एमएस धोनी अभी भी आईपीएल में खेल रहे हैं और वे दुनिया में चार बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का नेतृत्व कर रहे हैं। संभावना है कि एमएस धोनी का यह आईपीएल का लास्ट सीजन हो।

विराट कोहली ने वर्ष 2008 में एमएस धोनी के साथ कप्तान और सलाहकार के रूप में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। आईपीएल के 2023 सीजन में विराट के अब तक के सफर की बात करें तो उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) ने गुरुवार (7 अप्रैल) को आईपीएल 2023 के अपने मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ 81 रन की शर्मनाक हार का सामना किया। इस मुकाबले में कोहली के बल्ले से महज 21 रन निकले।

