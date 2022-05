Highlights चेन्नई सुपर किंग्स निर्धारित ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 150 रन राजस्थान के ओबेड मकॉय और चहल ने दो-दो विकेट लिए

मुंबई: आईपीएल 2022 के 68वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्य के सामने 151 रनों का लक्ष्य का रखा है। सीएसके की ओर से मोइन अली ने सर्वाधिक 93 रनों की पारी खेली। उन्होंने 57 गेंदों का सामना किया और 13 चौके और 1 छक्का लगाया। सीएसके ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी जोड़ी ऋतुराज गायकवाड़ (2) और डेवोन कॉनवे (16) के जल्दी आउट होने के बाद एक छोर से मोइन अली अपना बल्ला चलाते रहे।

वहीं दूसरे बल्लेबाज राजस्थान के गेंदबाजों के आगे नहीं टिक पाए। एन जगदीशन (1) और अंबाती रायडु (3) टीम के लिए मामूली रन ही जोड़ सके। कप्तान एमएस धोनी ने 28 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। मिचेल सेंटनर और सिमरजीत सिंह क्रमश: 1 और 3 रन बनाकर नाबाद लौटे। टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 150 रन ही बना सकी।

Innings Break!



Moeen Ali starred with the bat with a fine 93 & took @ChennaiIPL to 150/6. 👏 👏



Obed McCoy & @yuzi_chahal picked two wickets each for @rajasthanroyals. 👌 👌



The #RR chase to begin soon. 👍 👍



Scorecard ▶️ https://t.co/ExR7mrzvFI#TATAIPL | #RRvCSKpic.twitter.com/3OMjiFYgZc