IPL 2022: 60 दिन बाद पत्नी और बेटी से मिले राजस्थान रॉयल्स के धाकड़ बल्लेबाज, सोशल मीडिया पर इमोशनल वीडियो वायरल, देखें

Highlights राजस्थान रॉयल्स ने वीडियो शेयर किया है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी जोस बटलर के पास ऑरेज कैप है। बल्लेबाजों की तालिका में 627 रन बनाकर इस समय शीर्ष पर चल रहे हैं।

IPL 2022: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच आपने रोमांच पर है। कई दिन से खिलाड़ी परिवार से दूर हैं। फैंस को हर गेंद पर मजा आता है, लेकिन खिलाड़ी परिवार से दूर रहकर चौके और छक्के की बरसात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लगभग 60 दिन बाद परिवार से मिले।

आईपीएल में धूम मचाने वाले और राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी जोस बटलर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 2 माह बाद परिवार से मिले। राजस्थान रॉयल्स ने वीडियो शेयर किया है। इंग्लैंड खिलाड़ी अपने देश तो नहीं जा सका, लेकिन उनका परिवार यहां पर आया हैं।

The moment Jos Buttler was reunited with his family after months at the IPL 🥹



📹 @rajasthanroyalspic.twitter.com/w65xGOCf64