RR vs MI: संदीप शर्मा ने IPL 2024 में अब तक की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की, पहलीबार झटके 5 विकेट

RR vs MI, IPL 2024: राजस्थान रॉयल्स के संदीप शर्मा ने सोमवार को जयपुर में मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2024 मैच के दौरान टी20 क्रिकेट में अपना पहला पांच विकेट हासिल किया। संदीप का 5/18 आईपीएल 2024 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा है। साथ ही, इस सीज़न का तीसरा फ़ाइफ़र है। इससे पहले आईपीएल के मौजूदा सीजन में जसप्रीत बुमराह और यश ठाकुर यह कारनामा कर चुके हैं।

1)संदीप शर्मा - 5/18 - आरआर बनाम एमआई

2)जसप्रीत बुमरा - 5/21 - एमआई बनाम आरसीबी

3) यश ठाकुर - 5/30 - एलएसजी बनाम जीटी

4) टी नटराजन - 4/19 - डीसी बनाम एसआरएच

5) मथीशा पथिराना - 4/28 - एमआई बनाम सीएसके

