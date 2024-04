RR vs MI: चहल बने IPL में 200 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज, शास्त्री ने खास संदेश के साथ RR के स्टार को किया सलाम

RR vs MI: अपने शानदार टी20 करियर में नई ऊंचाइयों को छूते हुए, स्पिन जादूगर युजवेंद्र चहल ने सोमवार को राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के मैच नंबर 38 में अपना खाता खोलकर इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करा लिया। सीनियर स्पिनर ने एमआई के मोहम्मद नबी को आउट कर आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।

एमआई कप्तान हार्दिक पंड्या के टॉस जीतने और आईपीएल 2024 टेबल-टॉपर्स के खिलाफ बल्लेबाजी करने के लिए चुने जाने के बाद आरआर कप्तान ने पारी के आठवें ओवर में चहल को आक्रमण में शामिल किया। चहल नबी से बेहतर हो गए क्योंकि उनके लेग ब्रेक ने रूटीन कैच के लिए बल्ले का अग्रणी किनारा पैदा कर दिया। पूर्व रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्टार ने कैश-रिच टूर्नामेंट की अपनी 152वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की। चहल पहले से ही आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

चहल के आईपीएल में इतिहास फिर से लिखने के साथ, पूर्व भारतीय मुख्य कोच रवि शास्त्री ने अनुभवी स्पिनर के लिए एक विशेष संदेश साझा किया। एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर शास्त्री ने लिखा कि चहल का आईपीएल मील का पत्थर उनकी निरंतरता के लिए एक श्रद्धांजलि है। शास्त्री ने लिखा, “शानदार उपलब्धि के लिए शाबाश चहल। 200 कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। वर्षों से आपकी निरंतरता को नमन। भगवान भला करे।''

Well Done CHAHAL on a terrific feat. 200 is no mean achievement. Plenty more to come. Tribute to your consistency over the years. God bless. @yuzi_chahal@rajasthanroyals#RRvsMIpic.twitter.com/SeAMxtS4ye