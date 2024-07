पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान को दुबई में किया गया गिरफ्तार

दुबई: पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान को पूर्व मैनेजर की मानहानि शिकायत के चलते दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, दुबई पुलिस सूत्रों के अनुसार, गायक राहत फतेह अली खान को उनके पूर्व मैनेजर सलमान अहमद द्वारा मानहानि की शिकायत के चलते दुबई में गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार, राहत के पूर्व मैनेजर अहमद ने दुबई के अधिकारियों को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सूत्रों से पता चला कि राहत ने कुछ महीने पहले विवाद के बाद अहमद को नौकरी से निकाल दिया था। इसके अलावा, सूत्रों ने यह भी बताया कि राहत और अहमद दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

Pakistan's Geo News reports, singer Rahat Fateh Ali Khan has been arrested in Dubai over a defamation complaint by his former manager Salman Ahmed, according to Dubai police sources. Rahat’s former manager Ahmed had submitted complaints against him to the Dubai authorities, as… pic.twitter.com/NYalzn1x6F