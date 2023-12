IND v ENG: भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को 347 रन से हराया, दीप्ति शर्मा ने दूसरी पारी में भी शानदार गेंदबाजी की

Highlights भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को 347 रन से हराया दीप्ति शर्मा ने दूसरी पारी में भी शानदार गेंदबाजी की दूसरी पारी में भी शानदार गेंदबाजी करके 32 रन देकर चार विकेट लिए

IND v ENG: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शनिवार को यहां एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 347 रन से करारी शिकस्त दी। भारत ने अपनी पहली पारी में 428 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और इसके बाद इंग्लैंड की टीम को 136 रन पर समेट दिया। भारतीय टीम ने फॉलोआन नहीं दिया और अपनी दूसरी पारी को 6 विकेट पर 186 रन पर समाप्त घोषित करके इंग्लैंड के सामने 479 रन का लक्ष्य रखा।

इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने फिर से अपना कमाल दिखाया और इंग्लैंड को तीसरे दिन पहले सत्र में ही दूसरी पारी में 131 रन पर ढेर कर दिया। पहली पारी में पांच विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा ने दूसरी पारी में भी शानदार गेंदबाजी करके 32 रन देकर चार विकेट लिए।

Deepti Sharma is adjudged the Player of the Match for her incredible bowling performance, claiming 9⃣ wickets and scoring 87 runs in the match 👏👏 Scorecard ▶️ https://t.co/UB89NFaqaJ #TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank | @Deepti_Sharma06 pic.twitter.com/ylGt4gL2oq

इससे पहले दीप्ति शर्मा के हरफनमौला खेल से भारतीय महिला टीम इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र महिला टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली थी। । दीप्ति ने भारतीय टीम की पहली पारी में 113 गेंद में 67 रन बनाकर टीम के स्कोर को 428 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने के बाद अपनी शानदार फिरकी से इंग्लैंड की बल्लेबाजी क्रम को झकझोर दिया। उन्होंने 5.3 ओवर में चार मेडन और सात रन देकर पांच विकेट चटकाये जिससे इंग्लैंड की पहली पारी महज 136 रन पर सिमट गयी।

पिच से स्पिनरों को अधिक मदद मिल रही थी। असामान्य उछाल के कारण बल्लेबाजों को परेशानी कर सामना करना पड़ रहा था। भारत को दूसरी पारी में स्मृति मंधाना (26) और शेफाली वर्मा (33) ने 61 रन की साझेदारी कर अच्छी शुरूआत दिलायी लेकिन इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाजों ने इसके बाद भारतीयों को परेशान किया।

इस शानदार जीत पर BCCI सचिव जय शाह ने भी महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, "इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच में क्या शानदार जीत! एक सच्चा टीम प्रदर्शन जिसमें सामूहिक प्रयास देखा गया। मुझे हरमनप्रीत और मंधाना के साथ हुई बातचीत याद आती है, एक क्रिकेटर के लिए सबसे सच्चे प्रारूप का महत्व और टीम को अच्छा प्रदर्शन करते देखना खुशी की बात है। बधाई हो #टीमइंडिया।"

Congratulations #TeamIndia 🇮🇳



What an epic win in the Test match against England! A true team performance that saw collective effort.



I recall conversations with @ImHarmanpreet and @mandhana_smriti on the value of the truest format for a cricketer and to see the team do well… pic.twitter.com/DjdtZVw7PW