Indian Premier League 2023: दिल्ली छोड़ इस टीम से जुड़े शारदुल, 12 साल बाद पोलार्ड नहीं दिखेंगे एमआई में, यहां देखें रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट

Indian Premier League 2023: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 सीजन पर चर्चा शुरू हो गई है। मुंबई इंडियंस (एमआई) में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। टीम को 5 बार चैंपियन बनाने वाले कीरोन पोलार्ड को रिलीज करने का फैसला किया है। अनुभवी ऑलराउंडर आईपीएल 2010 से मुंबई के लिए खेल रहे हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग में इस बार मिनी-नीलामी होने वाली है। 15 नवंबर रिटेन और रिलीज किए गए सभी खिलाड़ियों का आखिरी दिन है। रवींद्र जडेजा के बारे में चर्चा थी कि वह चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जडेजा को बरकरार रखा गया है और वह आईपीएल 2023 में चेन्नई के लिए खेलेंगे।

Have taken the tough decision that I won’t be taking part in the next IPL@KKRiders



Looking to focus on longer format cricket at the start of the English summer with @kentcricketpic.twitter.com/7yeqcf9yi8