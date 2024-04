Highlights DC vs GT Live Score: दिल्ली vs गुजरात लाइव मैच Delhi Capitals vs Gujarat Titans Live: दिल्ली कैपिटल्स VS गुजरात टाइटंस मैच लाइव अपडेट

Delhi Capitals vs Gujarat Titans Live: दिल्ली कैपिटल्स VS गुजरात टाइटंस लाइव स्कोर, आईपीएल 2024 का 40वां मुकाबला, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, यहां देखें लाइव मैच स्कोरकार्ड

Calm before the storm 🤔



Presenting the 𝗪𝗶𝘇𝗮𝗿𝗱𝘀 𝗼𝗳 𝗦𝗽𝗶𝗻; ft Rashid Khan, R Sai Kishore & Noor Ahmad 🪄#TATAIPL | #DCvGT | @gujarat_titanspic.twitter.com/oBSDa3ZgXZ — IndianPremierLeague (@IPL) April 24, 2024

Roar with DC Toli 1.0 in a nutshell - 😍🔥🕺💙



The Delhi Capitals fever took over with cricket, art, dance & lots of joy. Here's to more such days during #IPL2024 👏 pic.twitter.com/q6z40I5ms0 — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 24, 2024

Our bowlers were on 🔥 in #GTvDC



Who will repeat their heroics in #DCvGT? 🤔 pic.twitter.com/D5UG4l7J0L — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 24, 2024

LIVE

Get Latest Updates