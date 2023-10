CWC 2023: स्टेडियम में नमाज पढ़ने को लेकर मोहम्मद रिजवान के खिलाफ आईसीसी में भारतीय वकील ने दर्ज कराई शिकायत

Highlights रिजवान ने 6 अक्टूबर को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में नीदरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान मैदान पर पढ़ी थी नमाज इसको लेकर भारतीय वकील विनीत जिंदल ने आईसीसी में शिकायत दर्ज की है पाक विकेटकीपर बल्लेबाज ने श्रीलंका के खिलाफ जीत को गाजा को समर्पित किया था

ICC ODI World Cup 2023: भारतीय वकील विनीत जिंदल नाम के एक भारतीय वकील ने 6 अक्टूबर को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में नीदरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान मैदान पर नमाज पढ़ने के लिए पाकिस्तान के कीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज की है। जिंदल ने खुलासा किया कि कई भारतीयों के सामने प्रार्थना करने का उद्देश्य यह दिखाना है कि वह एक मुस्लिम हैं, जो उनके अनुसार खेल की भावना को प्रभावित करता है।

जिंदल ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि मैदान पर प्रार्थना करने और श्रीलंका के खिलाफ अपने प्रदर्शन को गाजा को समर्पित करने का कृत्य धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा के प्रति उनके मजबूत झुकाव को रेखांकित करता है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत-पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों ने रिजवान को 'जय श्री राम' के नारे के साथ परेशान किया था। गौरतलब है कि जिंदल ने भारत विरोधी और हिंदू विरोधी ट्वीट के लिए मशहूर पाकिस्तानी खेल प्रस्तोता जैनब अब्बास के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी।

keeping the spirit of sports alive, Advocate Vineet Jindal filed complaint against Mohammed Rizwan, Wicket keeper and batsman of the Pakistan Cricket team for offering “namaz” during Cricket match on 6th Oct’2023 with International Cricket Council.

Copy of the complaint also… pic.twitter.com/pugqIjHgev