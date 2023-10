VIDEO: भारतीय क्रिकेटरों का 1950 के दशक का एआई-जनरेटेड लुक हुआ वायरल

Highlights वीडियो में एमएस धोनी, गिल, केएल राहुल, बुमराह के साथ जडेजा की भी एडिट तस्वीर है वीडियो की शुरुआत विराट कोहली की एक श्वेत-श्याम तस्वीर से होती है इसके बाद रोहित शर्मा को एक कोट में दिखाया गया है

Indian Cricketers if they were in 1950s: पिछले कुछ महीनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। मिडजॉर्नी जैसे एआई टूल द्वारा बनाई गई छवियां सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुई हैं और अब, एक कलाकार ने 1950 के दशक के लोकप्रिय भारतीय क्रिकेटरों की फिर से कल्पना करने के लिए इस टूल का उपयोग किया है।

फ्लैशबैक तस्वीरों के संग्रह ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है और रेडिट पर वायरल हो रहा है, जहां इसे एक क्लिप की तरह साझा किया गया है। वीडियो को Redditor @anshuwuman द्वारा सबरेडिट 'इंडियनआर्टएआई' पर पोस्ट किया गया है और इसे लगभग 2,500 अपवोट मिले हैं।

वीडियो की शुरुआत विराट कोहली की एक श्वेत-श्याम तस्वीर से होती है, जो फ्रेंच दाढ़ी और पतले बालों के साथ साफ-सुथरा लुक दे रहा है। इसके बाद रोहित शर्मा को एक कोट में दिखाया गया है, उसके बाद एमएस धोनी और हार्दिक पंड्या हैं।

वीडियो में शुभमन गिल भी अपरंपरागत लुक वाले जसप्रीत बुमरा, केएल राहुल और रवींद्र जड़ेजा के साथ परिवर्तन का हिस्सा हैं। रेडिट उपयोगकर्ता रचनात्मकता से आश्चर्यचकित थे। एक यूजर ने कहा, "क्या तीसरा एमएसडी है? वैसे केएल राहुल उनमें सर्वश्रेष्ठ थे।" एक अन्य ने टिप्पणी की, "उनका रेट्रो बहुत उत्तम दर्जे का दिखता है।"

एक तीसरे उपयोगकर्ता ने कहा, "50 के दशक में हर किसी के पास अद्भुत जॉ-लाइन थी।" एक अन्य टिप्पणी में कहा गया, "एआई मेरी अपेक्षाओं को पार करता जा रहा है।" कुछ दिन पहले, हवा में तैरती हुई मुंबई की इमारतों की आश्चर्यजनक छवियों का एक संग्रह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

तस्वीरों में विशिष्ट आकार की आधुनिक इमारतें हवा में ऊंची, मुंबई के शहरी परिदृश्य पर तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। अति-यथार्थवादी छवियां शहर के आवास मुद्दों पर भी प्रकाश डालती हैं और मुंबई के रियल एस्टेट परिदृश्य के ''अवास्तविक'' भविष्य की कल्पना करती हैं।