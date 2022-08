India-Zimbabwe series 2022: 146 गेंद पहले मारी बाजी, दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 5 विकेट के हराकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा, ठाकुर की शानदार गेंदबाजी

Highlights शुभमन गिल ने 34 गेंद में 33 रन बनाए। इशान किशन ने निराश किया और 13 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हुए। दीपक हुड्डा ने 36 गेंद में 25 रन बनाए।

India-Zimbabwe series 2022: भारत ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में शनिवार को जिम्बाब्वे को 5 विकेट के हराकर तीन मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया है। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रन बनाए। टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर जीत हासिल की।

टीम इंडिया के ओपनर और कप्तान केएल राहुल ने निराश किया। 5 गेंद में एक रन बनाकर आउट हुए। शिखर धवन ने 21 गेंद में 33 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल हैं। शुभमन गिल ने 34 गेंद में 33 रन बनाए। इशान किशन ने निराश किया और 13 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हुए।

India seal a convincing win in Harare to go 2-0 up in the series 🎉



India seal a convincing win in Harare to go 2-0 up in the series 🎉

दीपक हुड्डा ने 36 गेंद में 25 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने बेहरतीन पारी खेली। टीम में वापसी करने वाले तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर के उम्दा प्रदर्शन के दम पर भारत ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में शनिवार को जिम्बाब्वे को 161 रन पर आउट कर दिया।

दीपक चाहर की गैर मौजूदगी में टीम में जगह बनाने वाले ठाकुर ने 12वें ओवर में जिम्बाब्वे को दोहरे झटके दिये। उन्होंने सात ओवर में 38 रन देकर तीन विकेट चटकाये । जिम्बाब्वे के लिये सीन विलियम्स ने 42 गेंद में एक छक्के और तीन चौकों की मदद से 42 रन बनाये। उनके क्रीज पर आने के समय मेजबान का स्कोर 13वें ओवर में चार विकेट पर 31 रन था।

अनियमित आफ स्पिनर दीपक हुड्डा ने विलियम्स को आउट किया जिनका कैच डीप स्क्वेयर लेग पर शिखर धवन ने लपका। रियान बुर्ल ने 47 गेंद में तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 39 रन बनाये लेकिन दूसरे छोर पर उनका साथ देने के लिये बल्लेबाज नहीं बचे थे। जिम्बाब्वे ने आखिरी तीन विकेट आठ गेंद के भीतर गंवा दिये जिनमें विक्टर एनयुची और तनाका चिवांगा रन आउट हुए।

Innings Break!



Another fine day out for the bowlers as Zimbabwe are all out for 161 runs in 38.1 overs.@imShard was the pick of the bowlers with three wickets to his name.



Scorecard - https://t.co/6G5iy3rRFu#ZIMvINDpic.twitter.com/HnfiWjvfkB — BCCI (@BCCI) August 20, 2022

भारतीय क्षेत्ररक्षकों ने अगर निराशाजनक प्रदर्शन नहीं किया होता तो जिम्बाब्वे का स्कोर और कम होता। विकेटकीपर संजू सैमसन ने अक्षर पटेल की गेंद पर एक कठिन कैच और स्टम्पिंग का मौका गंवाया । वहीं कुलदीप यादव ने अपनी ही गेंद पर आसान कैच छोड़ा ।

मोहम्मद सिराज ने किफायती गेंदबाजी करते हुए आठ ओवर में 16 रन देकर एक विकेट लिया जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 6 . 1 ओवर में 28 रन देकर एक विकेट लिया। भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया जिससे भारतीय बल्लेबाजों को एशिया कप से पहले एक बार फिर जरूरी अभ्यास नहीं मिल सकेगा।

Shardul Thakur scalped 3⃣ wickets and was #TeamIndia's Top Performer from the first innings.



Shardul Thakur scalped 3⃣ wickets and was #TeamIndia's Top Performer from the first innings.

A look at the summary of his performance 💪

उछाल भरी हरारे एससी की पिच पर भारतीय गेंदबाजों ने उम्दा प्रदर्शन किया। पहले तीन ओवर में मेजबान बल्लेबाज एक ही रन बना सके। सिराज ने आठवें ओवर में पहली सफलता दिलाई । इसके बाद ठाकुर और कृष्णा ने विकेट लिये । सिकंदर रजा और विलियम्स की 40 रन की साझेदारी को कुलदीप ने तोड़ा । रजा ने उनकी गेंद पर ईशान किशन को कैच थमाया।