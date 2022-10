महिला एशिया कप 2022 की विजेता बनी भारतीय टीम, श्रीलंका को 8 विकटों से हराया, मंधाना ने खेली नाबाद 51 रनों की पारी

Highlights श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 66 रनों का आसान लक्ष्य दिया था जिसे भारत (71/2) ने 2 विकेट खोकर 9वें ओवर में हासिल कर लिया भारत की ओर मंधान ने खेली 51 रनों की नाबाद पारी, तो रेणुका ने झटके 3 विकेट

Women's Asia Cup 2022: भारतीय महिला क्रिकेट टीम महिला एशिया कप 2022 की विजेता बन गई है। भारत ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकटों से मात दी है। श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 66 रनों का आसान लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 2 विकेट खोकर 9वें ओवर में हासिल कर लिया।

भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 51 (25 गेंद) रनों की नाबाद पारी खेली तो वहीं भारतीय गेंदबाज रेणुका सिंह ने 3 विकेट झटके। आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की सलामी बल्लेबाज सेफाली वर्मा 5 रन बनाकर जल्दी आउट हो गईं। जबकि तीसरे क्रम की बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स भी 2 रन बनाकर आउट हो गईं। फिर कप्तान हरमनप्रीत सिंह (11 नाबाद) और सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने टीम को जीत दिलाई।

टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय लेने वाली श्रीलंकाई टीम 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 65 रन बना सकी। श्रीलंका के केवल दो बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू सके। रानासिंघे ने 13 रनों की पारी खेली तो रानावीरा ने नाबाद 18 रन बनाए। शेष बल्लेबाजों ने टीम इंडिया की बोलिंग ब्रिगेड के सामने अपने घुटने टेक दिए। भारतीय गेंदबाज रेणुका सिंह ने 3 ओवर में केवल 5 रन दिए और एक मेडन ओवर फेंकते हुए श्रीलंका के तीन बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी का शिकार बनाया।

