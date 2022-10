महिला एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत, मुकाबला 13 अक्टूबर को, जानें अन्य टीम का हाल

Highlights पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है। थाइलैंड, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात की टीम लगभग बाहर हो गई है। हरमनप्रीत कौर की गैरमौजूदगी में स्मृति मंधाना ने टीम का नेतृत्व किया।

Women's Asia Cup 2022: टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। सेमीफाइनल मुकाबला 13 अक्टूबर को खेला जाएगा। भारत ने 5 मैच खेलते हुए 4 जीत और पाकिस्तान के खिलाफ एकमात्र हार के साथ 8 अंक हासिल करते हुए अंतिम चार में पहुंचा। मेजबान बांग्लादेश को 59 रन से हराया।

अभी तक पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है। थाइलैंड, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात की टीम लगभग बाहर हो गई है। बांग्लादेश के खिलाफ शेफाली वर्मा ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गईं। हरमनप्रीत कौर की गैरमौजूदगी में स्मृति मंधाना ने टीम का नेतृत्व किया।

A clinical bowling performance from #TeamIndia as we beat Bangladesh by 5⃣9⃣ runs. 👏👏 Scorecard ➡️ https://t.co/YrBDw2RKTJ #INDvBAN | #AsiaCup2022 pic.twitter.com/uF7n1eiYFX

पाकिस्तान के खिलाफ एक छोटी सी हिचकी के बाद, भारत जीत की राह पर लौट आया है और वो पॉइंट टेबल में टॉप पर है। शेफाली वर्मा ने कहा कि मैं टीम के लिए (बल्ले और गेंद से) अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए हमेशा तैयार हूं। यह बल्लेबाजी के लिए थोड़ी मुश्किल पिच थी, क्योंकि गेंद नीची थी। मैंने बहुत मेहनत की है।

शेफाली वर्मा के बल्ले और गेंद से कमाल के दम पर भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। शेफाली 44 गेंद में 55 रन की पारी के बाद चार ओवर में 10 रन पर दो विकेट लिये। उन्होंने हरमनप्रीत कौर को विश्राम दिए जाने के कारण कप्तानी का जिम्मा संभाल रही स्मृति मंधाना (38 गेंद में 47 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 12 ओवर में 96 रन की शानदार साझेदारी की।

.@TheShafaliVerma bags the Player of the Match award for her cracking half-century at the top against Bangladesh. 👏🏻👏🏻#TeamIndia | #AsiaCup2022 | #INDvBANpic.twitter.com/jivVYE5Gsa