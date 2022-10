महिला एशिया कप 2022: पाकिस्तान को 1 रन से हराकर फाइनल में पहुंची श्रीलंका, टीम इंडिया से होगी भिड़ंत

Highlights श्रीलंका ने पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम को 123 रनों का लक्ष्य दिया था जवाब में पाकिस्तान 20 ओवरों में 6 विकेट खोते हुए 121 रन ही बना सकी फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच 15 अक्टूबर को खेला जाएगा

SLW vs PAKW: महिला एशिया कप 2022 के दूसरे सेमिफाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 1 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। गुरुवार को खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम को 123 रनों का लक्ष्य दिया था। जिसके जवाब में पाकिस्तान 20 ओवरों में 6 विकेट खोते हुए 121 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ श्रीलंका टीम फाइनल मुकाबला भारत के खिलाफ खेलेगी।

श्रीलंका महिला क्रिकेट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। श्रीलंका की ओर से मदावी ने सर्वाधिक 35 रनों की पारी खेली। उन्होंने 41 गेंदों का सामना किया। इसके बाद सलामी बल्लेबाज अनुश्का संजीवनी ने 26 रनों का योगदान दिया। कप्तान ने 10, निलाक्षी डि सिल्वा ने 14, हसिनी परेरा ने 13, ओ. रंगासिंगे ने 8 और कविशा ने नाबाद 7 रनों की पारी खेली। इस प्रकार श्रीलंका ने अपने 6 विकेट खोते हुए 122 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से नशरा संधू ने 4 ओवर में 17 रन गंवाते हुए 3 विकेट लिए। वहीं सादिया इकबाल, निदा दार और ऐमान अनवर ने एक-एक विकेट लिया।

Sri Lanka win a nail-biting thriller against Pakistan to reach the #WomensAsiaCup2022 final 🎉



📸 @TheRealPCB



Scorecard: https://t.co/QogGSdKtRXpic.twitter.com/ehkFN00T0G