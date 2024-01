India Women vs Australia Women 2024: पहली बार भारत 1-0 की बढ़त लेने के बाद 3 मैचों की टी20 सीरीज हारा, आठ गेंद शेष रहते  2-1 से कब्जा, जानें सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच कौन

Highlights कप्तान एलिसा हीली ने कमाल की पारी खेली। बल्ले से ऑस्ट्रेलिया ने कमाल का प्रदर्शन किया। पहले 10 ओवरों के अंदर ही लक्ष्य का लगभग अंत कर दिया।

India Women vs Australia Women, 3rd T20I 2024: एकदिवसीय सीरीज के बाद भारतीय टीम को एक और सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के निर्णायक मुकाबले में आठ गेंद शेष रहते भारत को सात विकेट से शिकस्त देकर जीत हासिल की।

यह पहली बार है, जब भारत 1-0 की बढ़त लेने के बाद 3 मैचों की टी20 सीरीज हार गया है। बल्ले से ऑस्ट्रेलिया ने कमाल का प्रदर्शन किया। कप्तान एलिसा हीली ने कमाल की पारी खेली। आक्रामक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अपना स्वाभाविक खेल खेला और पहले 10 ओवरों के अंदर ही लक्ष्य का लगभग अंत कर दिया।

