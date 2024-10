WATCH: अमेलिया केर रन आउट?, कप्तान डिवाइन ने माना, टीम इंडिया की लय गड़बड़ा..., जानें विवादास्पद फैसले पर क्यों है विवाद

Highlights मुझे लगता है कि क्रिकेट का हिस्सा है। लोगों का नजरिया हमेशा थोड़ा अलग होता है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच में 58 रन से हार गई थी।

India W vs New Zealand W: न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन को लगता है कि महिला टी20 विश्व कप में अमेलिया केर से जुड़े रन आउट के विवादास्पद फैसले के कारण भारतीय टीम की लय थोड़ा गड़बड़ा गई थी। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच में 58 रन से हार गई थी। वह इस दौरान रन आउट से जुड़े विवाद में भी फंस गई थी। डिवाइन ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा,,‘‘यह वास्तव में दिलचस्प मामला था जिससे मुझे लगता है कि भारत की लय थोड़ा गड़बड़ा गई थी। मुझे लगता है कि यह क्रिकेट का हिस्सा है लेकिन लोगों का नजरिया हमेशा थोड़ा अलग होता है।’’

Harmanpreet and Smriti clearly unhappy after run out decision was overturned and Amelia Kerr was called back.

Amelia Kerr Deepti Umpire Smriti

यह घटना न्यूजीलैंड की पारी के 14वें ओवर में घटी जब डिवाइन के साथ दूसरा रन लेने के प्रयास में केर को भारतीय विकेटकीपर ऋचा घोष ने रन आउट कर दिया था। केर ने मैदान से बाहर जाना शुरू कर दिया था, लेकिन अंपायर अन्ना हैरिस और जैकलीन विलियम्स ने गेंद को ‘डेड’ घोषित कर दिया।

On the last ball of the 14th over, Amelia Kerr hit to long-off, took a single, and attempted a second run but was run out. Both India and Kerr thought she was dismissed, but the fourth umpire intervened, calling it a dead ball.

Replays showed Kerr was far from making her ground…



Replays showed Kerr was far from making her ground… pic.twitter.com/a2oNBUi6bf — CricTracker (@Cricketracker) October 4, 2024

क्योंकि भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा ने पहले ही अंपायर से अपनी टोपी ले ली थी जो ओवर के समाप्त होने का संकेत था। अंपायरों ने केर को वापस भुला दिया लेकिन उनके इस फैसले से भारत को निराशा हुई। इस बीच भारत के मुख्य कोच अमोल मजूमदार को चौथे अंपायर के साथ तीखी बहस करते देखा गया।

The Ball became Dead when Umpire handed over the cap to the Bowler (Deepti Sharma), that's why Amelia Kerr was given not out

But on next ball Renuka Thakur took the wicket of Amelia Kerr



But on next ball Renuka Thakur took the wicket of Amelia Kerr 👏🏻 #INDvsNZpic.twitter.com/IFpB4c1AiR — Richard Kettleborough (@RichKettle07) October 4, 2024

डिवाइन ने कहा,‘‘यह अंपायरों के विवेक पर निर्भर करता है कि वह कब ओवर को समाप्त मानते हैं लेकिन हमें उन पर भरोसा रखना होगा। आखिर में उन्होंने जो भी फैसला दिया यह उनका काम है। इससे वास्तव में मेरा कोई लेना देना नहीं है।’’