India Vs West Indies 3rd T20: चहल से आगे निकले कुलदीप, सबसे तेज 50 विकेट हासिल करने भारतीय खिलाड़ी, पहले नंबर पर विश्व में ये खिलाड़ी

Highlights कुलदीप यादव ने चार ओवर में 28 रन देकर तीन विकेट लिये। 638 गेंद फेंककर कुलदीप यादव ने 50 विकेट निकाले। 600 गेंद डालकर अजंता मेंडिस ने 50 विकेट लिकाले हैं।

India Vs West Indies 3rd T20: वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में मंगलवार को यहां पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 159 रन बनाये। वेस्टइंडीज के लिए सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन किंग ने 42 जबकि कप्तान रोवमन पोवेल ने 19 गेंद में नाबाद 40 रन का योगदान दिया। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने चार ओवर में 28 रन देकर तीन विकेट लिये।

4⃣-0⃣-2⃣8⃣-3⃣!



That was one impressive bowling performance from Kuldeep Yadav! 👌 👌



West Indies 123/5 with over two overs to go!



Follow the match ▶️ https://t.co/3rNZuAiOxH#TeamIndia | #WIvINDpic.twitter.com/zbv1Ot9nFO