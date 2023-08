India Vs West Indies 1st T20: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2006 में पहला मैच, आयरलैंड के खिलाफ 100वां और वेस्टइंडीज के साथ 200वां, जानें आंकड़े और सबकुछ

Highlights पहला टी-20 मैच दिसंबर 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। नीले रंग के खिलाड़ियों ने सबसे छोटे प्रारूप में जोरदार क्रिकेट खेला है। टीम इंडिया ने अपना 100वां टी20 मैच 27 जून, 2018 को आयरलैंड के खिलाफ खेला।

India Vs West Indies 1st T20: भारतीय टीम ने एक और इतिहास अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में 200वीं बार मैदान पर उतरी। टीम ने अपना पहला टी-20 मैच दिसंबर 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था।

यह एकमात्र खेल था, जिसे भारत ने 2007 में उद्घाटन टी 20 विश्व कप (तब विश्व टी 20 के रूप में जाना जाता था) में प्रवेश करने से पहले खेला था। सीनियर्स इस प्रारूप से पीछे हट गए थे और एमएस धोनी ने एक युवा टीम का नेतृत्व करते हुए पाकिस्तान को पांच रन से पहली बार विश्व विजेता बना था।

Two debutants for #TeamIndia today.



Tilak Varma and Mukesh Kumar are all set to make their T20I debuts for India 👏👏



Go well, boys.#WIvINDpic.twitter.com/o5nMrKycvB