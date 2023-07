Ind vs WI: दूसरे वनडे में टीम इंडिया की हार, भारत के खिलाफ पिछले 10 वनडे में वेस्टइंडीज की पहली जीत

ब्रिजटाउन: खराब बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ तीन वनडे मैचों की सीरीज में दोनों टीमें अब 1-1 से बराबरी पर आ गई हैं। पहला वनडे भारत ने 5 विकेट से जीता था। दूसरे वनडे में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने आई टीम इंडिया केवल 181 रनों पर सिमट गई। जवाब में मेजबान वेस्टइंडीज ने 36.4 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 182 का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के खिलाफ पिछले 10 वनडे मैचों में कैरेबियाई टीम की यह पहली जीत है।

भारतीय टीम प्रबंधन का कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम देने का फैसला बुरी तरह उलटा पड़ गया क्योंकि विश्व कप टीम के दावेदार खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ रफ्तार, उछाल और टर्न का सामना नहीं कर पाये जिससे टीम 40.5 ओवर में 181 रन पर सिमट गयी।

