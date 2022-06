India vs SA T20 Series: टीम इंडिया को बड़ा झटका, कप्तान राहुल टी20 सीरीज से बाहर, जानें

Highlights मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का मुख्य उद्देश्य हालांकि अक्टूबर में होने वाले विश्व कप के लिये टीम तैयार करना होगा। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को विश्राम दिया गया है। दिनेश कार्तिक, कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या वापसी कर रहे हैं।

India vs SA T20 Series: भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। बीसीसीआई सूत्र ने कहा कि भारतीय कप्तान लोकेश राहुल चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। सीरीज का पहला मैच कल दिल्ली में है।

Kl Rahul ruled out of the first match of the South Africa T20I series due to injury. Risabh Pant will lead the Indian side.



