India vs Pakistan Asia Cup 2022: सुपर संडे और महामुकाबला, एशिया कप में दूसरी बार भारत और पाकिस्तान में टक्कर, जानें मैच का समय, कहां देख सकते हैं...

Highlights 2016 और 2018 में खिताब पर कब्जा कर लिया है। भारत ने ग्रुप ए से पाकिस्तान और हांगकांग पर जीत के साथ अंतिम चार चरण के लिए क्वालीफाई किया है। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।

India vs Pakistan Asia Cup 2022 Super 4 schedule: भारत और पाकिस्तान की टीम रविवार को फिर से टकराएंगे। 2022 एशिया में दूसरी बार टक्कर है। भारत ने लीग चरण में पाकिस्तान को मात दे दी थी। 28 अगस्त को दुबई में अपने अभियान के पहले मैच में हराया था। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।

भारत एशिया कप में सबसे सफल टीम है, जिसने 1984 और 2018 के बीच सात खिताब जीते हैं। भारत की नजर हैट्रिक खिताब पर है। 2016 और 2018 में खिताब पर कब्जा कर लिया है। भारत ने ग्रुप ए से पाकिस्तान और हांगकांग पर जीत के साथ अंतिम चार चरण के लिए क्वालीफाई किया है।

And then there were 4... Here's how the #AsiaCup2022 Super 4 stage schedule looks like ⤵️



A1. India

A2. Pakistan

B1. Sri Lanka

B2. Afghanistan pic.twitter.com/gQv5XC86DS