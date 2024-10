India vs New Zealand Test 2024: तेज बॉलर दिखाएंगे दमखम?, बुमराह, सिराज और आकाश दीप कीवी टीम पर कसेंगे शिकंजा, देखें वीडियो

Highlights न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इन तीनों के साथ उतर सकती है। तेज गेंदबाजों को अधिक मौका दे रहा है। तेज गेंदबाजों को गेंदबाजी का बड़ा जिम्मा उठाना होगा।

India vs New Zealand Test 2024: पिच पर घास की मौजूदगी और मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नेट पर जमकर अभ्यास, बुधवार से न्यूजीलैंड के खिलाफ यहां होने वाले पहले टेस्ट मैच में भारत के तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतरने के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। अगले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तेज गेंदबाजों को गेंदबाजी का बड़ा जिम्मा उठाना होगा और इसे ध्यान में रखते हुए भारत बांग्लादेश के खिलाफ हाल की घरेलू श्रृंखला के बाद से अपने तेज गेंदबाजों को अधिक मौका दे रहा है। बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप ने बांग्लादेश के खिलाफ यह जिम्मेदारी निभाई और मेजबान टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इन तीनों के साथ उतर सकती है। अगले कुछ दिनों में मौसम भी खराब रहने की भविष्यवाणी है जिससे तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतरने का मामला मजबूत हो गया है।

🗣️🗣️ We want to be the team that can score 400 in a day and also the team that can bat for two days to draw a Test.



Head Coach Gautam Gambhir talks about #TeamIndia's adaptability and approach. #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank | @GautamGambhirpic.twitter.com/Ta6MlGmbLh