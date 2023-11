Highlights विश्वकप का पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा सेमीफाइनल पूर्व संध्या पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दिए

India vs New Zealand World Cup 2023: भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्वकप का पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े में खेला जाएगा। मैच की पूर्व संध्या पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दिए।

यह पूछे जाने पर कि क्या टीम इस बारे में सोचती है कि पिछले विश्व कप में क्या हुआ था, कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, "जब हमने अपना पहला विश्व कप (1983) में जीता था तब आधे खिलाड़ियों का जन्म भी नहीं हुआ था। फिर जब हमने अपना दूसरा विश्व कप (2011) जीता था, तब आधे लोग खेल भी नहीं खेल रहे थे। हमारे लिए, खिलाड़ियों की वर्तमान पीढ़ी इस बात में लगी है कि आज क्या हो सकता है। मैं उन्हें इस बारे में बात करते हुए नहीं देखता कि हमने पिछला विश्व कप या पहला विश्व कप कैसे जीता। फोकस इस बात पर है कि वे कैसे बेहतर हो सकते हैं और उन्हें किन चीजों में सुधार की जरूरत है। फोकस हमेशा वर्तमान पर होता है।"

On being asked if the team thinks about what happened in the last World Cup, Captain Rohit Sharma says "Half of the guys were not even born when we won our first World Cup (1983) and then when we won our second World Cup (2011), half of the guys were not even playing the game.… pic.twitter.com/TQNBSKnxEt