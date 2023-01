Ind vs NZ, 3rd ODI 2023: टीम इंडिया की नजर 3-0 पर, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, रोहित ने इन खिलाड़ियों को किया बाहर, देखें प्लेइंग 11

Highlights श्रीलंका को 3-0 से हारने के बाद भारत की नजर 3-0 पर है। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल बेहतरीन फॉर्म में हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया।

India vs New Zealand, 3rd ODI 2023: न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। पहले दो मैचों में जीत दर्ज करके उत्साह से ओतप्रोत भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ आज तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतर रही है।

रोहित शर्मा ने भारतीय टीम में दो बदलाव किया है। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है और युजवेंद्र चहल, उमरान मलिक को मौका दिया गया है। न्यूजीलैंड कप्तान टॉम लैथम ने कहा कि जीत की कोशिश करेंगे। एक बदलाव किया है और जैकब डफी को हेनरी शिपली की जगह रखा है।

