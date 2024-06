IND vs IRE: भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप में जीत से की शुरुआत, आयरलैंड को 8 विकेट से हराया, रोहित शर्मा की फिफ्टी

Highlights भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप में जीत से की शुरुआत आयरलैंड को 8 विकेट से हराया भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़ा

India vs Ireland T20 World Cup : भारतीय टीम ने अपने टी20 विश्वकप अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। आयरलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप में ग्रुप ए के अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप में ग्रुप ए के अपने पहले मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। गेंदबाजों ने कप्तान के इस फैसले को सही साबित किया और आयरलैंड को केवल 96 रनों पर रोक दिया। इस लक्ष्य को भारतीय बल्लेबाजों ने विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम इंडिया ने ये लक्ष्य ओवरों में हासिल किया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़ा। पचासा लगाने के बाद रोहित रिटायर्ड होकर वापस चले गए। रोहित को कंधे पर हल्की चोट लगी थी।

5⃣0⃣ up for captain @ImRo45 👏 👏



He completes 1⃣0⃣0⃣0⃣ Runs in #T20WorldCups 👌 👌



Follow The Match ▶️ https://t.co/YQYAYunZ1q#T20WorldCup | #TeamIndia | #INDvIRE



P. S. - 5⃣0⃣-run stand between Rohit Sharma & @RishabhPant17



📸 ICC pic.twitter.com/wc5eqcxhv2