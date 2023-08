India Vs Ireland 1st T20: 330 दिन के बाद शानदार वापसी, बुम-बुम बुमराह ने पहले ओवर में दो विकेट उखाड़े, देखें वीडियो

Highlights पीठ की चोट के कारण बाहर रहे और ऑपरेशन करवाना पड़ा। 25 सितंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में टी20 के रूप में खेला था। जसप्रीत बुमराह ने आयरलैंड के खिलाफ शुक्रवार को पहले टी20 मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया।

India Vs Ireland 1st T20: चोटिल होने के कारण लगभग 330 दिन तक बाहर रहने वाले भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शानदार वापसी की। पहले ओवर में दो विकेट उखाड़ दिए। इस 29 वर्षीय तेज गेंदबाज ने भारत की तरफ से अंतिम मैच 25 सितंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में टी20 के रूप में खेला था।

पीठ की चोट के कारण वह बाहर रहे और उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा। बुमराह ने तब बहुप्रतीक्षित वापसी की, जब उन्हें आयरलैंड के खिलाफ शुक्रवार से डबलिन में शुरू होने वाले तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया।

T20I में भारत के लिए पहले ओवर में दो विकेटः

आर अश्विन बनाम श्रीलंका, विजाग 2016

भुवनेश्वर कुमार बनाम अफ़ग़ानिस्तान दुबई 2022

हार्दिक पंड्या बनाम वेस्टइंडीज प्रोविडेंस 2023

जसप्रीत बुमराह बनाम आयरलैंड मलाहाइड 2023।

भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने आयरलैंड के खिलाफ शुक्रवार को पहले टी20 मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। रिंकू सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा इस मैच के जरिये टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करेंगे। आयरलैंड ने अंतिम एकादश में तेज गेंदबाज क्रेग यंग को शामिल किया है। बुमराह और कृष्णा चोट से उबरने के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें बुमराह अपनी पूरी क्षमता से गेंदबाजी कर रहे हैं जो एशिया कप और विश्वकप से पहले भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है। बुमराह ने दाएं हाथ के बल्लेबाज को अपने तीखे बाउंसर से परेशान किया। इस कारण बल्लेबाज को नीचे झुक कर वह गेंद छोड़नी पड़ी।