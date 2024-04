IPL 2024: जसप्रीत बुमराह तूफानी गेंद पर आशुतोष ने स्वीप शॉट खेलकर मारा छक्का, कमेंट्रेटर भी हैरान हुए, देखिए

Highlights आशुतोष शर्मा ने जसप्रीत बुमराह पर स्वीप शॉट खेलकर छक्का लगाया दर्शकों ने जहां दांतो तले उंगली दबा ली वहीं कमेंट्रेटर भी हैरान नजर आए आशुतोष शर्मा की आक्रामक पारी की मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने भी तारीफ की

IPL 2024: इंडियन प्रीमीयर लीग में 18 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स के बल्लेबाज आशुतोष शर्मा ने जसप्रीत बुमराह पर स्वीप शॉट खेलकर छक्का लगाया। आशुतोष शर्मा के इस शॉट को देखकर दर्शकों ने जहां दांतो तले उंगली दबा ली वहीं कमेंट्रेटर भी हैरान नजर आए। भले ही पंजाब इस मैच में हार गई हो लेकिन आशुतोष शर्मा की खूब तारीफ हुई। आशुतोष ने 28 गेंद में 61 रन की पारी खेली। लेकिन उनकी टीम नौ रन से हार गई।

