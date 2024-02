India vs England: यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी बने, हासिल की ये उपलब्धियां

Highlights यशस्वी जायसवाल ने अपना दोहरा शतक पूरा किया यह जायसवाल का दूसरा शतक और पहला दोहरा शतक है यशस्वी 290 गेंदों में 209 रन बनाकर एंडरसन की गेंद पर आउट हुए

India vs England 2nd Test: भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने विशाखातपत्तनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में शनिवार सुबह अपना दोहरा शतक पूरा किया। यह जायसवाल का दूसरा शतक और पहला दोहरा शतक है। इससे पहले यशस्वी जायसवाल ने मैच के पहले दिन तीन अंकों के आंकड़े तक छक्का जड़कर पहुंचे। उन्होंने 151 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। यशस्वी जायसवाल ने 277 गेंद में अपना दोहरा शतक पूरा किया। यशस्वी 290 गेंदों में 209 रन बनाकर एंडरसन की गेंद पर आउट हुए।

That Leap. That Celebration. That Special Feeling 👏 👏



Here's how Yashasvi Jaiswal notched up his Double Hundred 🎥 🔽



Follow the match ▶️ https://t.co/X85JZGt0EV#TeamIndia | #INDvENG | @ybj_19 | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/CUiikvbQqa