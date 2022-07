Ind Vs Eng: दूसरे टी20 में भारत की जीत के बाद जब टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे धोनी, वायरल हो रही तस्वीर

Highlights इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में भारत 2-0 से आगे। दूसरे मैच में भारत की जीत के बाद महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। भारत ने दूसरे टी20 मुकाबले में 49 रनोंसे जीत हासिल की, तीसरा टी20 रविवार को खेला जाएगा।

बर्मिंघम: इंग्लैंड के खिलाफ जारी तीन मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया शानदार लय में नजर आ रही है। भारत को सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त मिल चुकी है। दूसरे टी20 में रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली टीम इंडिया ने शनिवार को इंग्लैंड को 49 रनों से हराया। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इससे पहले दूसरे मैच के बाद एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई जब पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एजबेस्टन में भारतीय ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से बात करते नजर आए।

बीसीसीआई की ओर से इस तस्वीर को ट्वीट किया गया। इसमें धोनी भारतीय ड्रेसिंग रूम में ईशान किशन से बात करते नजर आ रहे हैं। ये फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। बीसीसीआई की ओर से इस तस्वीर के साथ लिखा गया, 'जब महान धोनी बोलते हैं तो सभी सुनते हैं।' दरअसल धोनी इन दिनों इंग्लैंड में ही हैं।

Always all ears when the great @msdhoni talks! 👍 👍#TeamIndia | #ENGvINDpic.twitter.com/YKQS8taVcH