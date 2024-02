India vs England 4th Test In Ranchi: मैंने इससे पहले कभी इस तरह की पिच नहीं देखी, मुझे किसी तरह का अंदाजा नहीं, इंग्लैंड कप्तान स्टोक्स ने रांची टेस्ट पर किया कमेंट

Highlights ड्रेसिंग रूम से देखने पर इसमें घास नजर आती है। लेकिन जब आप पास जाते हो तो यह पूरी तरह से भिन्न दिखती है। यह देखने में दिलचस्प लग रही है।

India vs England 4th Test In Ranchi: इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट क्रिकेट मैच के लिए तैयार की गई पिच को लेकर कहा कि उन्होंने पहले कभी इस तरह की पिच नहीं देखी। भारत पांच मैच की श्रृंखला में अभी 2-1 से आगे है। चौथा टेस्ट मैच शुक्रवार से यहां खेला जाएगा। मैच से पहले हालांकि पिच को लेकर चर्चा बनी हुई है जिसमें दरार पड़ी हुई हैं। ईएसपीएन क्रिकइंफो के अनुसार स्टोक्स ने कहा,‘‘यह देखने में दिलचस्प लग रही है। मैं इस तरह की पिच के बारे में नहीं जानता इसलिए अधिक कुछ नहीं कह सकता हूं। मैंने इससे पहले कभी इस तरह की पिच नहीं देखी इसलिए मुझे किसी तरह का अंदाजा नहीं है। मैं नहीं जानता कि यह किस तरह का व्यवहार करेगी।’’ उन्होंने कहा,‘‘ड्रेसिंग रूम से देखने पर इसमें घास नजर आती है लेकिन जब आप पास जाते हो तो यह पूरी तरह से भिन्न दिखती है। इसमें कुछ दरारें नजर आती हैं।’’ पिच की प्रकृति के कारण इंग्लैंड को अपनी अंतिम एकादश की घोषणा करने में भी देर हुई।

मार्क वुड की जगह तेज गेंदबाज ओली रॉबिंसन का टीम में जगह बनाना तय है लेकिन अभी यह फैसला नहीं किया गया है कि शोएब बशीर के रूप में चौथा स्पिनर रखना है या डैन लॉरेंस के रूप में अतिरिक्त बल्लेबाज। लॉरेंस उपयोगी ऑफ स्पिनर भी हैं। स्टोक्स ने कहा,‘‘रॉबिंसन के पास अविश्वसनीय कौशल है जिससे वह दुनिया में कहीं भी सफल गेंदबाज बन सकता है।

इंग्लैंड में हमने देखा कि बेहद कुशल गेंदबाज है लेकिन पाकिस्तान में हमने उसमें इससे भी अधिक कुछ देखा।’’ माना जा रहा है कि स्टोक्स चौथे टेस्ट मैच में गेंदबाजी कर सकते हैं। इस बारे में इस ऑलराउंडर ने कहा,‘‘मेरा घुटना गेंदबाजी करने के लिए बेहतर स्थिति में है। उस 20 मिनट के बैरियर को पार करना अच्छा है जिस पर अभी मैं काम कर रहा हूं। यह थोड़ा सख्त है लेकिन हम अभी इंतजार करेंगे।’’