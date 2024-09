India vs Bangladesh t20 series 2024: किशन की वापसी नहीं?, बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेंगे जितेश, शुभमन, पंत और बुमराह को आराम

Highlights India vs Bangladesh t20 series 2024: दूसरा टी20 नौ अक्टूबर को नई दिल्ली और तीसरा टी20 12 अक्टूबर को हैदराबाद में होगा। India vs Bangladesh t20 series 2024: संजू सैमसन फिलहाल खेल के सबसे छोटे प्रारूप में भारत के नंबर एक विकेटकीपर होंगे। India vs Bangladesh t20 series 2024: जुलाई में जिम्बाब्वे में 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाले कई खिलाड़ियों को मौका मिलेगा।

India vs Bangladesh t20 series 2024: जितेश शर्मा ग्वालियर में छह अक्टूबर से बांग्लादेश के खिलाफ तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टी20 टीम में दूसरे विकेटकीपर के स्थान के लिए ईशान किशन को पछाड़ सकते हैं। टीम की घोषणा इस हफ्ते होने की उम्मीद है। दूसरा टी20 नौ अक्टूबर को नयी दिल्ली और तीसरा टी20 12 अक्टूबर को हैदराबाद में होगा। ऋषभ पंत का ध्यान इस सत्र में 10 टेस्ट मैच पर है तो संजू सैमसन फिलहाल खेल के सबसे छोटे प्रारूप में भारत के नंबर एक विकेटकीपर होंगे।

जबकि माना जा रहा है कि विदर्भ के जितेश दूसरे विकेटकीपर के लिए किशन से आगे चल रहे हैं। शेष भारत की टीम में किशन के चयन का यह भी मतलब है कि उनकी अंतरराष्ट्रीय वापसी में थोड़ी देरी हो सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 अक्टूबर से बेंगलुरु में शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के साथ शुभमन गिल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह को कार्यभार प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत आराम देने की संभावना है।

कुछ खिलाड़ी इस मैच में नहीं खेल पायेंगे क्योंकि वे एक से पांच अक्टूबर तक लखनऊ में शेष भारत और मुंबई के बीच होने वाले ईरानी कप का हिस्सा होंगे। इस साल जुलाई में जिम्बाब्वे में पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाले कई खिलाड़ियों को मौका मिलेगा।