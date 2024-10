India vs Bangladesh Day 5: 53 साल रिकॉर्ड टूटा?, 929 रन के साथ जायसवाल पहले भारतीय, 1971 में सुनील गावस्कर ने बनाए थे 918

Highlights India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 5: वाई जायसवाल ने चौके और छक्के की बारिश कर दी। India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 5: पहली पारी में 51 गेंद पर 72 और दूसरी पारी में 45 गेंद में 51 रन बनाए। India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 5: 53 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 5: टीम इंडिया के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने कमाल कर दिया। 23 साल की उम्र में कई रिकॉर्ड अपने नाम किया। यशस्वी जायसवाल ने दोनों पारी में फिफ्टी पूरे किए। पहली पारी में 51 गेंद पर 72 और दूसरी पारी में 45 गेंद में 51 रन बनाए। इसके साथ 53 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 2024 में जायसवाल के टेस्ट रन 929 हो गए हैं, जो 23 साल की उम्र से पहले प्रारूप में एक कैलेंडर वर्ष में भारत के बल्लेबाज द्वारा सबसे अधिक रन हैं, जो 1971 में सुनील गावस्कर के 918 रन से अधिक है। जायसवाल ने चौके और छक्के की बारिश कर दी।

Rishabh Pant hits the winning runs 💥



He finishes off in style as #TeamIndia complete a 7-wicket win in Kanpur 👏👏



— BCCI (@BCCI) October 1, 2024

India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 5: घरेलू मैदान पर लगातार सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज जीत-

18* - भारत (2013 - 2024)

10 - ऑस्ट्रेलिया (1994-2000)

10 - ऑस्ट्रेलिया (2004-2008)

8 - वेस्ट इंडीज (1976-1986)

8 - न्यूजीलैंड (2017-2020)

2⃣-0⃣



A memorable Test Victory 🙌#TeamIndia win the 2nd Test by 7 wickets and win the series 👏👏



— BCCI (@BCCI) October 1, 2024

India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 5: टेस्ट में सबसे ज्यादा जीत-

414 - ऑस्ट्रेलिया

397 - इंग्लैण्ड

183 - वेस्ट इंडीज

180 - भारत

179 - दक्षिण अफ़्रीका।

रविंद्र जडेजा की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से बांग्लादेश की पारी को ध्वस्त करने के बाद भारत ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन सात विकेट से जीत दर्ज करके दो मैच की सीरीज में मेहमान टीम का 2-0 से सूपड़ा साफ किया और आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) तालिका के शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।

India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 5: एक टेस्ट जीतने के लिए सबसे कम गेंदें खेली गईं (दोनों पारियों को मिलाकर)-

276 - इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज, ब्रिजटाउन, 1935

281 - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, केप टाउन, 2024

300 - एसए बनाम ज़िम, केप टाउन, 2005

312 - IND vs BAN, कानपुर, 2024

327 - ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, मेलबर्न, 1932

India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 5: एक टेस्ट में किसी टीम द्वारा उच्चतम रन-रेट (दोनों पारियों को मिलाकर)

7.36 - IND vs BAN, कानपुर, 2024

6.80 - एसए बनाम ज़िम, केप टाउन, 2005

6.73 - इंग्लैंड बनाम पाक, रावलपिंडी, 2022

6.43 - इंग्लैंड बनाम आईआरई, लॉर्ड्स, 2023

5.73 - इंग्लैंड बनाम बैन, चेस्टर-ले-स्ट्रीट, 2005।

बांग्लादेश के 95 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने यशस्वी जायसवाल (51 रन, 45 गेंद, आठ चौके, एक छक्का) और विराट कोहली (नाबाद 29, 37 गेंद, चार चौके) के बीच तीसरे विकेट की 58 रन की साझेदारी की बदौलत 17.2 ओवर में तीन विकेट पर 98 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। भारत ने कप्तान रोहित शर्मा (08) और शुभमन गिल (06) के विकेट जल्दी गंवा दिए थे।

For his consecutive fifties in the 2nd Test in Kanpur, Yashasvi Jaiswal receives the Player of the Match award 👏👏



— BCCI (@BCCI) October 1, 2024

इससे पहले भारत के लिए जडेजा (34 रन पर तीन विकेट), जसप्रीत बुमराह (17 रन पर तीन विकेट) और रविचंद्रन अश्विन (50 रन पर तीन विकेट) ने तीन-तीन विकेट चटकाए जबकि आकाश दीप (20 रन पर एक विकेट) ने एक विकेट हासिल किया जिससे बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में 47 ओवर में सिर्फ 146 रन पर सिमट गई।

बांग्लादेश की ओर से दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज शादमान इस्लाम ने सर्वाधिक 50 रन बनाए। उनके अलावा मशफिकुर रहीम (37) ही टिककर बल्लेबाजी कर पाए। भारत ने बांग्लादेश के पहली पारी के 233 रन के जवाब में नौ विकेट पर 285 रन बनाकर पारी घोषित की थी और पहली पारी के आधार पर 52 रन की बढ़त हासिल की थी।

1⃣1⃣4⃣ runs with the bat

1⃣1⃣ wickets with the ball



R Ashwin becomes the Player of the Series for his terrific all-round display 🫡



— BCCI (@BCCI) October 1, 2024

भारत ने दो दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ने के बाद नतीजा हासिल करने के लिए आक्रामक रवैया अपनाया जिससे बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच होने के बावजूद मैच का नतीजा सिर्फ 173.2 ओवर में निकल गया जो दो दिन से भी कम का खेल होता है। बारिश और मैदान गीला होने के कारण दूसरे और तीसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी जबकि पहले दिन भी सिर्फ 35 ओवर का खेल हो पाया था।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। बांग्लादेश ने भारत की दूसरी पारी में तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल नहीं किया। मेहदी हसन मिराज (44 रन पर दो विकेट) और शाकिब अल हसन की स्पिन जोड़ी ने गेंदबाजी का आगाज किया। रोहित ने मिराज के पहले ओवर में चौका मारा लेकिन इस ऑफ स्पिनर के अगले ओवर में स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में बाउंड्री पर हसन महमूद को कैच दे बैठे।

जायसवाल ने शाकिब पर दो चौके मारे लेकिन मिराज की तेजी से स्पिन होती गेंद पर गिल पगबाधा हो गए। जायसवाल ने मिराज पर लगातार दो चौके मारे जबकि कोहली ने शाकिब की गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए। कोहली ने मिराज पर चौके के साथ सातवें ओवर में भारत के रनों का अर्धशतक पूरा किया।

कोहली को 14 रन निजी स्कोर पर मिराज की गेंद पर मैदानी अंपायर रिचर्ड कैटलब्रो ने पगबाधा आउट दिया लेकिन डीआरएस लेने पर अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। पारी के 14वें ओवर में कोहली ने ताइजुल इस्लाम (36 रन पर एक विकेट) पर दो चौके मारे जबकि जायसवाल ने लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ा।

जायसवाल ने बाएं हाथ के स्पिनर ताइजुल की गेंद पर एक रन के साथ 43 गेंद में मैच का अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया। भारत को जब जीत के लिए तीन रन की दरकार थी तब जायसवाल ने ताइजुल पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में शाकिब को आसान कैच थमाया। ऋषभ पंत (नाबाद 04) ने ताइजुल पर चौके के साथ भारत की जीत सुनिश्चित की।

इससे पहले बांग्लादेश ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 26 रन से की। पहली पारी में शतक जड़ने वाले मोमिनुल हक (02) को अश्विन ने लेग स्लिप में लोकेश राहुल के हाथों कैच कराके भारत को दिन की पहली सफलता दिलाई। सलामी बल्लेबाज शादमान इस्लाम (101 गेंद पर 50 रन, 10 चौके) ने कप्तान नजमुल हुसैन शंटो (19) के साथ चौथे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला।

शंटो के खराब शॉट चयन से यह साझेदारी टूटी जिसके बाद भारत ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाए। जडेजा की गेंद पर रिवर्स स्वीप करने की कोशिश में शंटो पूरी तरह से चूक गए और बोल्ड हो गए। तेज गेंदबाज आकाश ने शादमान को स्लिप में यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराके बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया। बाएं हाथ के स्पिनर जडेजा ने इसके बाद लिटन दास (01) को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया और फिर शाकिब अल हसन का कैच अपनी ही गेंद पर लपककर बांग्लादेश के मध्यक्रम की कमर तोड़ दी।

शाकिब अपने टेस्ट करियर की संभवत: आखिरी पारी में खाता भी नहीं खोल पाए। बुमराह ने इसके बाद मेहदी हसन मिराज (09) और ताइजुल इस्लाम (00) को आउट कर बांग्लादेश की मुश्किलें और बढ़ा दीं। उन्होंने मुशफिकुर रहीम (37) को बोल्ड करके बांग्लादेश की पारी का अंत किया।