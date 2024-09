India vs Bangladesh 1st Test Day 2: 199 रन की साझेदारी, टूटे कई रिकॉर्ड, शतक से चूके 'सर' जडेजा, टीम इंडिया 376 पर आउट

Highlights India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 2: भारतीय टीम 376 रन पर आउट हो गई। India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 2: रविंद्र जडेजा ने 124 गेंद में 86 रन बनाए। India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 2: अश्विन ने 91 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से रन बनाए।

India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 2: बांग्लादेश के खिलाफ शतकवीर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन कमाल की साझेदारी की। दोनों खिलाड़ी ने 199 रन जोड़कर कई रिकॉर्ड अपने नाम किया। अश्विन ने 133 गेंद में 113 रन की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। 'सर' जडेजा आखिरकार शतक से चूक गए। जडेजा ने 124 गेंद में 86 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। भारतीय टीम 376 रन पर आउट हो गई। भारत ने पहले दिन 6 विकेट पर 339 रन बनाए थे। इस तरह 37 रन जोड़कर 4 विकेट खो दिए।

India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 2: टेस्ट में IND बनाम BAN के लिए सबसे बड़ी साझेदारी (कोई भी विकेट)-

283 - शिखर धवन और मुरली विजय, फतुल्लाह, 2015

259 - गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़, चैटोग्राम, 2004

222* - राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर, मीरपुर, 2010

222 - विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे, हैदराबाद, 2017

199 - रवींद्र जड़ेजा और रविचंद्रन अश्विन, चेन्नई, 2024।

India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 2: एक टेस्ट पारी में बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों द्वारा सर्वाधिक विकेट

10 बनाम पाकिस्तान, रावलपिंडी, 2024

9 बनाम ज़िम्बाब्वे, बुलावायो, 2001

9 बनाम न्यूजीलैंड, हैमिल्टन, 2001

9 बनाम श्रीलंका, कोलंबो (पीएसएस), 2005

9 बनाम न्यूजीलैंड, माउंट माउंगानुई, 2022

9 बनाम भारत, चेन्नई, 2024।

टेस्ट में भारत ने 150 के अंदर 6 विकेट गिरने के बाद जोड़े सर्वाधिक रनः

277 - 70/6 से 347 ऑल-आउट बनाम वेस्टइंडीज, ब्रिजटाउन, 1971

232 - 144/6 से 376 ऑल-आउट बनाम बीएएन, चेन्नई, 2024

219 - 146/6 से 365 ऑल-आउट बनाम इंग्लैंड, अहमदाबाद, 2021

210 - 119/6 से 329 ऑल-आउट बनाम दक्षिण अफ्रीका, कोलकाता, 1996

201 - 99/6 से 300 ऑल-आउट बनाम इंग्लैंड, ब्रेबॉर्न, 1964

201 - 65/6 से 266 ऑल-आउट बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2010।

टेस्ट में बांग्लादेश बनाम भारत के लिए पांच विकेटः

6/132 - नईमुर रहमान, ढाका, 2000

5/62 - शाकिब अल हसन, चैटोग्राम, 2010

5/63 - मेहदी हसन मिराज, मीरपुर, 2022

5/71 - शहादत हुसैन, चट्टोग्राम, 2010

5/83 - हसन महमूद, चेन्नई, 2024।

रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने ने सातवें विकेट की अटूट साझेदारी में 199 रन जोड़े। चेन्नई में जन्मे अश्विन और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले जडेजा ने अपने घरेलू मैदान एम ए चिदंबरम स्टेडियम पर अद्भुत धैर्य और आपसी तालमेल का प्रदर्शन करते हुए बेजोड़ पारियां खेली। अपना छठा टेस्ट शतक जड़ने वाले अश्विन ने 91 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से रन बनाए।

इस साल मार्च में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले हसन महमूद ने भारतीय शीर्षक्रम को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। 24 वर्ष के महमूद ने पूरे मैच में 5 विकेट झटके। तस्कीन अहमद ने 3 विकेट निकाले। यशस्वी जायसवाल ने 118 गेंद में नौ चौकों की मदद से 56 रन बनाये। ऋषभ पंत ने 39 रन बनाए। 2022 के कार हादसे के बाद यह उनका पहला टेस्ट था जिसमें वह 83 मिनट तक क्रीज पर रहे थे।