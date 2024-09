India vs Bangladesh Highlights: 437 रन, 18 विकेट और 85 ओवर, टीम इंडिया ने रचा इतिहास?, सबसे तेज 50, 100 और 200 रन, टूटे कई रिकॉर्ड, देखिए चौथे दिन क्या-क्या हुआ...

Highlights India vs Bangladesh Highlights, 2nd Test Day 4: रोहित शर्मा 11 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हुए। India vs Bangladesh Highlights, 2nd Test Day 4: भारत ने तीसरे ही ओवर में 50 रन बना डाले। India vs Bangladesh Highlights, 2nd Test Day 4: इंग्लैंड का सबसे तेज टीम अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ा।

India vs Bangladesh Highlights, 2nd Test Day 4: कानपुर टेस्ट रोमांच दौर में है। लगभग ढाई दिन मैच नहीं हुआ। लेकिन चौथे दिन कमाल का प्रदर्शन हुआ। 437 रन बने और इस दौरान 18 विकेट गिरे और 85 ओवर का आज खेल हुआ। बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने सबसे तेज 50, 100 और 200 रन बनाए। जो विश्व रिकॉर्ड है। यशस्वी जायसवाल ने दस चौके और एक छक्के की मदद से भारत के लिये चौथा सबसे तेज अर्धशतक बनाया । इससे पहले कप्तान रोहित शर्मा 11 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने तीसरे ही ओवर में 50 रन बना डाले।

That's the milestone wicket for @imjadeja 👏👏



He picks up his 300th Test wicket. Becomes the 7th Indian to achieve this feat.#TeamIndia#INDvBAN@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/8JlBn3hKfJ — BCCI (@BCCI) September 30, 2024

India vs Bangladesh Highlights, 2nd Test Day 4: टेस्ट की एक पारी में सर्वाधिक रन रेट (200+ रन)

8.22 भारत बनाम बनाम कानपुर 2024 (34.4 ओवर में 285/9 विकेट)

7.53 ऑस्ट्रेलिया बनाम पाक सिडनी 2017 (32 में 241/2 दिन)

7.36 इंग्लैंड बनाम पाक रावलपिंडी 2022 (35.5 में 264/7 दिन)

6.80 एसए बनाम ज़िम केप टाउन 2005 (50 में 340/3डी)।

इसके साथ ही इंग्लैंड का सबसे तेज टीम अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ा जिसने इस साल जुलाई में ट्रेंट ब्रिज में वेस्टइंडीज के खिलाफ 4.2 ओवर में अर्धशतक बनाया था। भारत ने सौ रन 11वें ओवर में पूरे करके अपना ही रिकॉर्ड बेहतर किया। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2023 में पोर्ट आफ स्पेन टेस्ट में सबसे तेजी से 12.2 ओवर में तिहरा अंक छुआ था।

India vs Bangladesh Highlights, 2nd Test Day 4: भारत में एक दिन के खेल में सर्वाधिक रन

470 भारत बनाम एसएल ब्रेबॉर्न 2009 (दिन 2)

437 भारत बनाम बांग्लादेश कानपुर 2024 (चौथा दिन)

418 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मोहाली 2013 (तीसरा दिन)

417 भारत बनाम एसएल कानपुर 2009 (पहला दिन)

407 भारत बनाम बांग्लादेश इंदौर 2019 (दूसरा दिन)।

Congratulations @imjadeja for completing 300 wickets in Test match cricket. Your discipline and consistency with the ball have been pivotal in India's dominant run in the longest format of the game! 🇮🇳#INDvBANpic.twitter.com/U8u9eeFuf0 — Jay Shah (@JayShah) September 30, 2024

इसके बाद भारत ने सबसे तेज 200 रन का आस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ 2017 के सिडनी टेस्ट में बनाया था । भारत ने 24 . 2 ओवर में ही 200 रन बना डाले। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन सोमवार को यहां दूसरी पारी में दो विकेट पर 26 रन बनाए।

That's Stumps on Day 4 in Kanpur!



Stage set for an action-packed final day of Test cricket ⏳



Bangladesh 26/2 in the 2nd innings, trail by 26 runs.



Scorecard - https://t.co/JBVX2gz6EN#INDvBAN | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/bbpsdI2jaJ — BCCI (@BCCI) September 30, 2024

भारत से पहली पारी के आधार पर 52 रन से पिछड़ी बांग्लादेश की टीम अब भी 26 रन से पीछे है। दिन का खेल खत्म होने पर शादमान इस्लाम सात रन बनाकर खेल रहे थे जबकि मोमीनुल हक ने अभी खाता नहीं खोला है। बांग्लादेश के पहली पारी में 233 रन के जवाब में भारत ने पहली पारी नौ विकेट पर 285 रन बनाकर घोषित की थी।