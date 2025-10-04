Highlights India Squad Announcement: आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए रोहित शर्मा की जगह लेंगे। India Squad Announcement: 2027 में होने वाले आईसीसी वनडे विश्व कप को ध्यान में रखकर लिया गया है। India Squad Announcement: साथी बल्लेबाज विराट कोहली के साथ भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं।

India Squad Announcement: शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है और वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए रोहित शर्मा की जगह लेंगे। वनडे टीम के कप्तान के रूप में गिल की यह पहली सीरीज़ होगी, इससे पहले वे टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय टीमों की कप्तानी कर चुके हैं। गिल को वनडे कप्तान बनाने का फैसला 2027 में होने वाले आईसीसी वनडे विश्व कप को ध्यान में रखकर लिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने वनडे के बाद होने वाली पाँच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ के लिए भी टीम की घोषणा कर दी है।

India Squad Announcement: भारतीय वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल।

India Squad Announcement: भारतीय टी20 टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप कप्तान), अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, तिलक वर्मा, शुभम दुबे, अक्षर पटेल, जीतेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन और रिंकू सिंह।

India tour of Australia, 2025ः मैच विवरण-

19 अक्टूबर, पहला वनडे, पर्थ स्टेडियम, पर्थ,

23 अक्टूबर, दूसरा वनडे, एडिलेड ओवल, एडिलेड

25 अक्टूबर, तीसरा वनडे, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी।

29 अक्टूबर, पहला टी20I, मनुका ओवल, कैनबरा

31 अक्टूबर, दूसरा टी20I, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न

2 नवंबर, तीसरा टी20I, बेलेरिव ओवल, होबार्ट

6 नवंबर, चौथा टी20I, बिल पिप्पेन ओवल, गोल्ड कोस्ट

8 नवंबर, 5वां टी20, गाबा, ब्रिस्बेन।

रोहित शर्मा और विराट कोहली आस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिये भारतीय टीम में शामिल हैं। जसप्रीत बुमराह को आस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के लिए आराम दिया गया है। श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की एकदिवसीय टीम का उप-कप्तान नियुक्त किया गया। यशस्वी जायसवाल की ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिये भारतीय वनडे टीम में वापसी है।

रोहित को कप्तानी से हटाए जाने के बावजूद उन्हें वनडे टीम में शामिल किया गया है और वे अपने साथी बल्लेबाज विराट कोहली के साथ भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। इस करिश्माई जोड़ी ने इस साल मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद से भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला है। श्रेयस अय्यर को उप-कप्तान बनाया गया है।

इस बीच 26 वर्षीय गिल 50 ओवर के प्रारूप में कप्तानी के मामले में कम अनुभवी हैं। उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में केवल छह बार कप्तानी की है, जहाँ जीत-हार का अनुपात 5:1 रहा है। इस साल की शुरुआत में टेस्ट कप्तान बनाए जाने के बाद गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ सीरीज के साथ शुरुआत की और हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने छठे टेस्ट में पारी और 140 रनों से शानदार जीत दर्ज की। गिल ने अपने करियर में अब तक 55 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 2775 रन और आठ शतक हैं।