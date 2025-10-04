रोहित शर्मा ने कप्तान बदलने का फैसला कैसे लिया?, अजित अगरकर ने कहा-यह नहीं बता सकता?

Highlights Shubman Gill replaces Rohit Sharma: रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल भारत के नये वनडे कप्तान होंगे। Shubman Gill replaces Rohit Sharma: श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की एकदिवसीय टीम का उप-कप्तान नियुक्त किया गया। Shubman Gill replaces Rohit Sharma: जसप्रीत बुमराह को आस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के लिये आराम दिया है।

Shubman Gill replaces Rohit Sharma: चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर ने कहा कि रोहित शर्मा को कप्तानी में बदलाव के बारे में बता दिया गया है। हमें बहुत ज्यादा वनडे नहीं खेलने हैं और हमें अगले कप्तान को पर्याप्त समय देना होगा। रोहित ने कप्तान बदलने का फैसला कैसे लिया, यह उनके और चयन समिति के बीच का मामला है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि अगर खिलाड़ी कोई टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं तो उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए। बीसीसीआई ने कहा कि रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल भारत के नये वनडे कप्तान होंगे। रोहित और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे के लिये भारतीय टीम में हैं। जसप्रीत बुमराह को आस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के लिये आराम दिया है। श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की एकदिवसीय टीम का उप-कप्तान नियुक्त किया गया।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिये भारतीय वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल , यशस्वी जायसवाल।

भारतीय टी20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरूण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा ,संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर।

India tour of Australia, 2025ः मैच विवरण-

19 अक्टूबर, पहला वनडे, पर्थ स्टेडियम, पर्थ,

23 अक्टूबर, दूसरा वनडे, एडिलेड ओवल, एडिलेड

25 अक्टूबर, तीसरा वनडे, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी।

29 अक्टूबर, पहला टी20I, मनुका ओवल, कैनबरा

31 अक्टूबर, दूसरा टी20I, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न

2 नवंबर, तीसरा टी20I, बेलेरिव ओवल, होबार्ट

6 नवंबर, चौथा टी20I, बिल पिप्पेन ओवल, गोल्ड कोस्ट

8 नवंबर, 5वां टी20, गाबा, ब्रिस्बेन।

एक बड़े बदलाव के तहत सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को आगामी आस्ट्रेलिया दौरे के लिये रोहित शर्मा की जगह भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है । रोहित और विराट कोहली को 15 सदस्यीय भारतीय टीम में चुना गया है जिसकी घोषणा शनिवार को बीसीसीआई ने की। श्रेयस अय्यर को तीन मैचों की श्रृंखला के लिये उपकप्तान बनाया गया है।

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को कार्यभार प्रबंधन के तहत वनडे श्रृंखला से आराम दिया गया है। बायें हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की वनडे टीम में वापसी हुई है। वनडे मैच 19 से 25 अक्टूबर के बीच सिडनी, एडीलेड और मेलबर्न में खेले जायेंगे जिसके बाद पांच मैचों की टी20 श्रृंखला होनी है।