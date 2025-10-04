भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज: 3 दिन में गेम ओवर, सीरीज में 1-0 से आगे टीम इंडिया, एक पारी और 140 रन से हराया

Highlights IND vs WI Live Score: भारत की पारी में नाबाद 104 रन बनाने वाले जडेजा ने 04 विकेट लिए। IND vs WI Live Score: तेजनारायण चंद्रपॉल (आठ) और जॉन कैंपबेल ने सकारात्मक शुरुआत की। IND vs WI Live Score: नितीश रेड्डी ने स्क्वेयर लेग पर शानदार कैच लपककर भारत को पहली कामयाबी दिलाई।

अहमदाबादः अहमदाबाद में 3 दिन में काम तमाम? पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार को भारत ने वेस्टइंडीज को एक पारी से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रन पर सिमट गई थी। जवाब में भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर 448 रन बनाकर घोषित कर दी। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी भी बेदम दिखी और 143 रन आउट हो गई। भारत ने एक पारी और 140 रन से जीत हासिल की। सीरीज का दूसरा मैच 10-14 अक्टूबर के बीच दिल्ली में खेला जाएगा। रविंद्र जडेजा ने ‘टर्न’ लेती पिच पर शीर्ष क्रम के 04 विकेट चटकाए। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए। भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट मैचों में 17 बार पारी से जीत मिली है। 20वीं सदी में वेस्टइंडीज नौ मौकों पर विजयी रहा है, जबकि 21वीं सदी में भारत ने आठ मौकों पर पारी से जीत हासिल की है।

Hugs and smiles all around 😊#TeamIndia celebrate a magnificent victory in Ahmedabad and take a 1-0 lead in the series 👏



#INDvWI

भारत में वेस्टइंडीज के भारत के खिलाफ पिछले पाँच टेस्ट-

कोलकाता, 2013: पारी और 51 रनों से हार

मुंबई, 2013: पारी और 126 रनों से हार

राजकोट, 2018: पारी और 272 रनों से हार

हैदराबाद, 2018: 10 विकेट से हार

अहमदाबाद, 2025: पारी और 140 रनों से हार

Commanding performance from #TeamIndia 👏



A stellar all-round show to win the first #INDvWI test by an innings and 1️⃣4️⃣0️⃣ runs to take a 1️⃣-0️⃣ lead 🔥



Scorecard ▶ https://t.co/MNXdZceTab@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/YrHg0L8SQF — BCCI (@BCCI) October 4, 2025

भारत की पारी में नाबाद 104 रन बनाने वाले जडेजा ने 04 विकेट लिए। भारत ने पहली पारी पांच विकेट पर 448 रन पर घोषित करके 286 रन की बढ़त बनाई थी। दूसरे दिन पिच बल्लेबाजों की मददगार थी, जिस पर भारत के तीन बल्लेबाजों केएल राहुल(100), ध्रुव जुरेल (125) और जडेजा ने शतक जमाये।

𝙒𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙧'𝙨 𝙀𝙛𝙛𝙤𝙧𝙩 ⚔



1️⃣0️⃣4️⃣* runs with the bat 👏

4️⃣/5️⃣4️⃣ with the ball in the second innings 👌



Ravindra Jadeja is the Player of the Match for his superb show in the first #INDvWI Test 🥇



Scorecard ▶ https://t.co/MNXdZceTab#TeamIndia | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/xImlHNlKJk — BCCI (@BCCI) October 4, 2025

पिछली 15 पारियों में केवल दो बार 200 का आंकड़ा पार किया, उच्चतम स्कोर 253 रहा-

वेस्ट इंडीज की पिछली 15 टेस्ट पारियां

146 (45.1 ओवर)

162 (44.1)

27 (14.3)

143 (52.1)

143 (34.3)

253 (73.2)

141 (33.4)

190 (63.2)

244 (66.1)

163 (41.1)

123 (36.3)

137 (25.2)

185 (50)

146 (65)

152 (46.1)।

रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन भारत को एक पारी और 140 रन से जीत दिलाई। भारत ने पहली पारी कल के स्कोर पांच विकेट पर 448 रन पर घोषित कर दी थी। दूसरी पारी में वेस्टइंडीज को 146 रन पर समेटकर दो मैचों की सीरीज में 1 . 0 से बढ़त बना ली। जडेजा ने चार और सिराज ने तीन विकेट लिए। सिराज ने पूरे टेस्ट में सात विकेट चटकाये।

तीसरे दिन सुबह के सत्र में गेंदबाजों को मिलने वाली मदद का फायदा उठाने के लिए ही भारत ने पारी समाप्ति की घोषणा की। पिच से तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और सिराज को ज्यादा सहायता नहीं मिली लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाज टिककर खेल नहीं सके। सलामी बल्लेबाज तेजनारायण चंद्रपॉल (आठ) और जॉन कैंपबेल ने सकारात्मक शुरुआत की।

लेकिन आठवें ओवर में नितीश रेड्डी ने स्क्वेयर लेग पर शानदार कैच लपककर भारत को पहली कामयाबी दिलाई। सिराज की शॉर्ट गेंद पर चंद्रपॉल ने शॉट खेला और रेड्डी ने अपनी बायीं ओर डाइव लगाकर बेहतरीन कैच पकड़ा। इसके बाद जडेजा ने कैंपबेल (14) को रवाना किया। चौथे नंबर पर उतरे ब्रेंडन किंग (पांच) ने पहली स्लिप में केएल राहुल को कैच थमाया।

वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस (एक) को स्पिनर कुलदीप यादव ने आउट किया। छठे नंबर पर आये शाइ होप ने जडेजा की गेंद पर कट शॉट खेला और यशस्वी जायसवाल ने शॉर्ट थर्डमैन पर अपने दाहिने ओर डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया।