India vs Australia Day 2 one-off Test: 157 रन की बढ़त, भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर शिकंजा कसा, 8वें विकेट के लिए 102 रन की नाबाद साझेदारी, जानें स्कोर बोर्ड

India vs Australia Day 2 one-off Test: भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर शिकंजा कस दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 157 रन की बढ़त ले ली है। इंग्लैंड को हराने के बाद टीम इंडिया फॉर्म में है। भारतीय महिला ने कंगारू के खिलाफ नकेल कसा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 219 रन पर ढेर कर दिया था। भारत ने 7 विकेट पर 376 रन बना लिए है।

An unbeaten century stand between Deepti Sharma and Pooja Vastrakar has put India in a commanding position. #INDvAUS

दीप्ति शर्मा और तेज गेंदबाज पूजा वस्त्रकार ने 8वें विकेट के लिए 102 नाबाद साझेदारी की है। अभी मैच में तीन दिन बाकी है। जेमिमा ने 73 रन की पारी खेली। स्मृति, ऋचा ने भी पहले सत्र में सफलता सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 219 रन के जवाब में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक सात विकेट पर 376 रन बनाए थे।

भारत की चार बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए जिनमें दीप्ति के अलावा स्मृति मंधाना (74), जेमिमा रोड्रिग्स (73) और अपना पहला टेस्ट मैच खेल रही रिचा घोष (52) शामिल हैं। दीप्ति और वस्त्राकर ने तब जिम्मेदारी संभाली जब भारत ने 14 रन के अंदर चार विकेट गंवा दिए थे।

💯 partnership! @Deepti_Sharma06 🤝 @Vastrakarp25 #TeamIndia move to 374/7 with a lead now of 155 runs 👌👌 #INDvAUS

ऑस्ट्रेलिया ने आठ गेंदबाजों का उपयोग किया लेकिन केवल ऑफ स्पिनर एशले गार्डनर (100 रन देकर चार विकेट) ही अपना प्रभाव छोड़ पाई। महिला एशेज टेस्ट में आठ विकेट लेने वाली गार्डनर ने भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया तथा अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करके महत्वपूर्ण विकेट लिए।

भारत का स्कोर एक समय सात विकेट पर 174 रन था लेकिन दीप्ति और वस्त्राकर के बीच आठवें विकेट के लिए शानदार साझेदारी से वह मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल रहा। दीप्ति और वस्त्राकर भारत की तरफ से आठवें विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी का रिकॉर्ड बनाने से केवल पांच रन दूर हैं।

दीप्ति ने अभी तक 147 गेंद का सामना करके नौ चौके लगाए हैं जबकि पहले दिन 53 रन देकर चार विकेट लेने वाली वस्त्राकर ने 115 गेंद का सामना करके चार चौके जड़े हैं। भारत की पारी का आकर्षण हालांकि युवा रिचा घोष और जेमिमा के बीच चौथे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी रही। यह भारत की तरफ से चौथे विकेट के लिए दूसरी सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है।

टेस्ट क्रिकेट में पहली बार बल्लेबाजी कर रही घोष ने आक्रमण और संयम का शानदार नमूना पेश किया। उन्होंने अपनी पारी में 104 गेंद का सामना करके सात चौके लगाए। घोष को 14 रन के निजी योग पर जीवनदान भी मिला जब एलिस पेरी ने गार्डनर की गेंद पर मिड ऑफ पर उनका आसान कैच छोड़ दिया था।

Another excellent day on the field! 👏



Deepti Sharma (70*) & Pooja Vastrakar (33*) take #TeamIndia to 376-7, with a first innings lead of 157 runs at the end of Day 2 💪



#INDvAUS