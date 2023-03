Highlights भारत की इंदौर टेस्ट में शर्मनाक हार, तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया इस जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए मिले 76 रन के लक्ष्य को 18.5 ओवर में एक विकेट गंवा कर हासिल किया।

इंदौर: ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया को 9 विकेट से हरा दिया है। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया को चौथी पारी में जीत के लिए आसान 76 रनों का लक्ष्य मिला था जिसे उसने मैच के तीसरे दिन शुक्रवार को पहले सत्र के खेल में ही हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में भी जगह पक्की कर ली है।

ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए मिले 76 रन के लक्ष्य को 18.5 ओवर में एक विकेट गंवा कर हासिल किया। टीम के लिए ट्रेविस हेड ने दूसरी पारी में सबसे ज्यादा नाबाद 49 रन बनाये। मार्नुस लाबुशेन ने नाबाद 28 रन का योगदान दिया। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की यह पहली जीत है। इससे पहले नागपुर में ऑस्ट्रेलिया को 132 रन और पारी से हार मिली थी। जबकि दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट में भी भारत 6 विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रहा था।

Australia win the Third Test by 9 wickets. #TeamIndia 🇮🇳 will aim to bounce back in the fourth and final #INDvAUS Test at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad 👍🏻👍🏻



