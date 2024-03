IPL 2024: 'प्लीज हेल्प...', रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स से लगाई मदद की गुहार, जानिए क्या है मामला

Highlights इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 17वां सीजन शुक्रवार 22 मार्च से शुरू हो रहा है चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में पहला मैच खेला जाएगा इस मैच के लगभग सारे टिकट बिक चुके हैं

IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 17वां सीजन शुक्रवार 22 मार्च से शुरू हो रहा है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में पहला मैच खेला जाएगा जहां महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से मुकाबला करेगी। इस मैच के लगभग सारे टिकट बिक चुके हैं और आलम ये है कि बड़े स्टार्स को भी टिकट मिलने में दिक्कत हो रही है।

भारतीय टीम के स्टार स्पिनर का रविचंद्रन अश्विन भी उन लोगों में से एक हैं जो टिकट की तलाश में हैं। टिकट न मिलने पर अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स से मदद की गुहार लगाई है। अश्विन ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा, "चेपॉक में #CSKvRCB #IPL2024 के ओपनर के लिए टिकट की मांग चरम पर है। मेरे बच्चे उद्घाटन समारोह और खेल देखना चाहते हैं।चेन्नई सुपर किंग्स कृपया मदद करें।"

Unreal ticket demand for the #CSKvRCB#IPL2024 opener at Chepauk.

My kids want to the see opening ceremony and the game.@ChennaiIPL pls help🥳