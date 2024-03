जान्हवी कपूर और आर अश्विन की चैट वायरल! सोशल मीडिया यूजर्स ने बातचीत पर ली चुटकी; आईं कमेट्स की बाढ़

Ashwin-Janhvi:सोशल मीडिया पर बहुत से पैरोडी अकाउंट हैं जो कि हूबहू ओरिजनल अकाउंट की तरह ही दिखते हैं लेकिन यह अन्य यूजर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह का एक अकाउंट बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर का भी है। इस अकाउंट पर भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन के लिए मैसेज किया गया जिसके रिप्लाई में अश्विन ने कुछ ऐसा मैसेज किया जो अब जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स ने एक के बाद एक इस मैसेज को देखा और अब अश्विन और जान्हवी को लेकर फैन्स जमकर चुटकी ले रहे हैं। कई यूजर्स ने अश्विन के मैसेज को लेकर रिप्लाई किया है तो कईयों ने मीम्स शेयर करना भी शुरू कर दिया है।

दरअसल, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 का शुरुआती मैच चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें भारी भीड़ देखने को मिलेगी। आलम यह है कि मशहूर हस्तियों के लिए भी इस हाई-ऑक्टेन मुकाबले के लिए टिकट पाना मुश्किल हो रहा है। खेल के लिए टिकट की कमी के बीच, बॉलीवुड अभिनेता जान्हवी कपूर का पैरोडी अकाउंट रखने वाले एक एक्स उपयोगकर्ता ने रविचंद्रन अश्विन को धन्यवाद दिया और दावा किया कि खिलाड़ी ने उन्हें "बॉक्स टिकट" प्रदान किया।

The least I can do for you😍😍.



Btw can you send me those G stand tickets in return for what I have done for you? https://t.co/qCYhqD7mjh