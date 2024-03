ICC Rankings: रविचंद्रन अश्विन टेस्ट में दुनिया के नंबर एक गेंदबाज बने, दो और भारतीय टॉप 10 में, देखिए लिस्ट

Highlights अश्विन आईसीसी टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंच गए हैं अश्विन के अब 870 अंक हैं और दूसरे नंबर पर मौजूद जोश हेजलवुड के 847 अंक लिस्ट में तीसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह, चौथे नंबर पर कगिसो रबाडा

ICC Test bowling rankings: हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीड में धर्मशाला में अपना 100वां टेस्ट खेलने वाले भारतीय स्पिनर आर. अश्विन आईसीसी टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। अपने 100वें मैच की दूसरी पारी में अश्विन ने 5 विकेट लिए। मैच में अश्विन ने 9 विकेट लिए। इस मैच में कमाल के प्रदर्शन के बाद अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड को पीछे छोड़ा।

अश्विन के अब 870 अंक हैं और दूसरे नंबर पर मौजूद जोश हेजलवुड के 847 अंक। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह, चौथे नंबर पर कगिसो रबाडा, पांचवें नंबर पर पैट कमिंस, छठे पर नॉथन लियोन, सातवें पर रवींद्र जडेजा, आठवें पर प्रभात जयसूर्या, नौवें पर जेम्स एंडरसन और दसवें नंबर पर शाहीन आफरीदी मौजूद हैं।इंग्लैंड को 4-1 से हराने के बाद भारतीय टीम टेस्ट में नंबर एक टीम है। यही नहीं वनडे और टी 20 में भी भारत पहले नंबर पर है।

