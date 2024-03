IND vs ENG: भारत ने इंग्लैंड को पारी और 64 रन से करारी शिकस्त दी, धर्मशाला में इंग्लैंड ने अश्विन के सामने घुटने टेके, सीरीज पर 4-1 से कब्जा

Highlights भारत ने इंग्लैंड को पारी और 64 रन से करारी शिकस्त दी इंग्लैंड की टीम 195 पर सिमट गई अपने 100वें मैच की दूसरी पारी में अश्विन ने 5 विकेट लिए

IND vs ENG 5th Test: धर्मशाला में खेले जा रहे पांचवे और आखिरी टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को पारी और 64 रन से करारी शिकस्त दी। भारत ने इंग्लैंड के 218 रन के जवाब में अपनी पहली पारी में 477 रन बनाए थे। पहली पारी के आधार पर 259 रन की बढ़त ली। लेकिन इंग्लैंड की टीम 195 पर सिमट गई। अपने 100वें मैच की दूसरी पारी में अश्विन ने 5 विकेट लिए। मैच में अश्विन ने 9 विकेट लिए।

