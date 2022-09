Asia Cup 2022: एशिया कप से बाहर हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आवेश खान, दीपक चाहर टीम में शामिल

Highlights आवेश खान बुखार से जुड़ी बीमारी के कारण एशिया कप के बाकी मैचों से हुए बाहर बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनके टूर्नामेंट से बाहर होने की पुष्टि की बोर्ड के अधिकारी ने कहा- आवेश को बुखार है और साइनस की समस्या होने से परेशानी बढ़ गई है

नई दिल्ली: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आवेश खान बुखार से जुड़ी बीमारी के कारण एशिया कप के बाकी मैचों से बाहर हो गए। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। तेज गेंदबाज दीपक चाहर को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है। बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा ,‘‘आवेश को बुखार है और साइनस की समस्या होने से परेशानी बढ़ गई है। वह टूर्नामेंट में आगे नहीं खेल सकेंगे। दीपक चाहर यहां है ही और उन्हें टीम में शामिल किया गया है ।’’

आवेश वेस्टइंडीज दौरे से ही खराब फॉर्म में है और हांगकांग के खिलाफ मैच में उसने 50 से ज्यादा रन दे डाले। बुखार के कारण वह पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेला लेकिन कोच राहुल द्रविड़ को उम्मीद थी कि वह बाकी मैचों के लिये फिट हो जाएंगे। चाहर बेहतरीन स्विंग गेंदबाज हैं जो पावरप्ले के ओवरों में विकेट लेने में माहिर है।

India pacer Avesh Khan out of remainder of Asia Cup due to illness, Deepak Chahar drafted in