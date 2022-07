India-England Series: स्मिथ, कोहली और विलियमसन से आगे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान, जानें फैब फोर के बीच सबसे अधिक टेस्ट शतक किसके नाम

Highlights एलिस्टेयर कुक के बाद टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने वाले इंग्लैंड के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने थे। 31 साल और 157 दिन की समान उम्र में टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन के आंकड़े को छुआ था। रूट का 28वां टेस्ट शतक है और उन्होंने वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज सर गारफील्ड सोबर्स से आगे निकल गए।

India-England Series: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम इंडिया के खिलाफ रूट ने पांचवें टेस्ट के दौरान 28 वां शतक पूरा किया। इसके साथ ही फैब फोर के बीच टेस्ट शतक लगाने में सबसे आगे निकल गए।

फैब फोर के बीच टेस्ट शतकः

28 जो रूट

27 स्टीवन स्मिथ

27 विराट कोहली

24 केन विलियमसन।

पांच साल में रिकॉर्ड 64 मैच में टीम की कमान संभालने के बाद अप्रैल में टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने वाले रूट इस समय गजब के फॉर्म में हैं। रूट अपने पूर्ववर्ती कप्तान एलिस्टेयर कुक के बाद टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने वाले इंग्लैंड के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने थे।

England need 119 runs to win and have seven wickets in hand.



