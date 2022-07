Highlights जसप्रीत बुमराह ने विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। टेस्ट मैच का सबसे महंगा ओवर है। ऋषभ पंत के आक्रामक शतक के बाद रविंद्र जडेजा ने शतक मारे।

India-England Series: भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें क्रिकेट टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया। टीम इंडिया ने पहली पारी में 10 विकेट खोकर 416 रन बनाए। इस बीच टीम इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने कारनामा कर दिया।

फैंस को टीम इंडिया के पूर्व आलराउंडर युवराज सिंह याद आ गए। इंग्लैंड के तेज गेंजबाज स्टुअर्ट ब्रॉड पर सिंह ने 6 गेंद में 6 छक्के मारे थे। बुमराह ने विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। बुम-बुम बुमराह ने 35 रन मारे। टेस्ट मैच का सबसे महंगा ओवर है। बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में दो छक्के और चार चौकों से 35 रन जोड़कर टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया।

Innings Break!



Centuries from @RishabhPant17 (146) & @imjadeja (104) and an entertaining 31* from @Jaspritbumrah93 as #TeamIndia post 416 in the first innings.



Scorecard - https://t.co/xOyMtKJzWm#ENGvINDpic.twitter.com/M9RtB5Hu02