IND-W vs AUS-W, T20I: टेस्ट सीरीज पर भारत और वनडे सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया ने किया कब्जा, अब टी20 पर कौन मारेगा बाजी, जानें कहां देखें लाइव मैच और क्या है समय

Highlights ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज पर कब्जा किया। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पलटवार किया और जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नौ विकेट से बड़ी बढ़त हासिल की।

India women vs Australia women T20I match live streaming, telecast, timings, venue: भारतीय और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच सीरीज चरम पर है। भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज पर कब्जा किया और ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज पर कब्जा किया। टी20 मैच में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर है और अंतिम मैच (9 जनवरी) कल खेला जाएगा।

Australia win the 2nd T20I by 6 wickets and level the series 1⃣-1⃣



It all comes down to the decider on Tuesday 🏟️



Scorecard ▶️ https://t.co/ar0sCktbHa#TeamIndia | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/kC1TjtUtKn