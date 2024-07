IND vs ZIM T20I series 2024: 4 दिन बाकी, 6 जुलाई से विश्व चैंपियन भारत-जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज, युवा खिलाड़ी दिखाएंगे जोश, जानें शेयडूल

Highlights IND vs ZIM T20I series 2024 schedule When will India vs Zimbabwe T20I matches start: बेल्जियम में जन्मे अंतुम नकवी को शामिल किया है। IND vs ZIM T20I series 2024 schedule When will India vs Zimbabwe T20I matches start: पाकिस्तान मूल के है लेकिन उनका जन्म ब्रसेल्स (बेल्जियम) में हुआ था। IND vs ZIM T20I series 2024 schedule When will India vs Zimbabwe T20I matches start: पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए जिम्बाब्वे का दौरा करेगा।

IND vs ZIM T20I series 2024 schedule When will India vs Zimbabwe T20I matches start: विश्व चैंपियन भारत की युवा टीम और जिम्बाब्वे टीम के बीच 6 जुलाई से 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो रही है। भारत 6 जुलाई से हरारे में शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए जिम्बाब्वे का दौरा करेगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के संन्यास लेने के बाद टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। इस सीरीज में हार्दिक पंड्या, सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। शुभमन गिल को टीम की कमान दी गई है। सारे मैच हरारे में खेले जाएंगे।

अनुभवी बल्लेबाज सिकंदर रजा को जिम्बाब्वे की युवा टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने कहा कि बेल्जियम में जन्मे अंतुम नकवी को भी टीम में शामिल किया है। वह हालांकि नागरिकता की स्थिति की पुष्टि होने पर ही टीम से जुड़ेंगे। नकवी के माता पिता पाकिस्तान मूल के है लेकिन उनका जन्म ब्रसेल्स (बेल्जियम) में हुआ था।

वह इसके बाद ऑस्ट्रेलिया चले गये थे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा व्यक्त की और देशीयकरण के लिए आवेदन करने के बाद उनके चयन पर विचार किया गया है। जिम्बाब्वे हाल ही में समाप्त हुए टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने में असफल रहा था।

भारत के जिम्बाब्वे दौरे का कार्यक्रम: (India tour of Zimbabwe schedule)-

पहला मैचः 6 जुलाई, हरारे स्पोर्ट्स क्लब

दूसरा मैचः 7 जुलाई, हरारे स्पोर्ट्स क्लब

तीसरा मैचः 10 जुलाई, हरारे स्पोर्ट्स क्लब

चौथा मैचः 13 जुलाई, हरारे स्पोर्ट्स क्लब

पांचवां मैचः 14 जुलाई, हरारे स्पोर्ट्स क्लब।

असम के बल्लेबाज रियान पराग भारतीय टीम में जगह बनाने वाले पूर्वोत्तर के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेन इन ब्लू ने अपने सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा द्वारा प्रारूप से संन्यास की घोषणा के साथ भारत गिल की कप्तानी में टी20ई क्रिकेट में एक नए युग में प्रवेश करेगा।

भारत बनाम जिम्बाब्वे T20I मैच कब शुरू होंगे? (When will India vs Zimbabwe T20I matches start?)-

सीरीज के सभी पांच टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 4.30 बजे शुरू होंगे।

20 सीरीज का भारत में सीधा प्रसारण कहां होगा? (Where will India vs Zimbabwe T20I series be telecast live in India?)-

भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम की जाएगी।

IND vs ZIM T20I series 2024 schedule When will India vs Zimbabwe T20I matches start: जानिए दोनों टीम के बारे में-

भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, रुतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, खलील अहमद, मुकेश कुमार, तुषार देशपांडे।

जिम्बाब्वे टीम: सिकंदर रजा (कप्तान), अकरम फराज, बेनेट ब्रायन, कैंपबेल जॉनाथन, चतारा तेंडाई, जोंगवे ल्यूक, कैया इनोसेंट, मदांडे क्लाइव, माधेवेर वेस्ली, मारुमनी तादिवानाशे, मसाकाद्जा वेलिंगटन, मावुता ब्रैंडन, मुजारबानी ब्लेसिंग, मायर्स डायोन, नकवी अंतुम, नगारवा रिचर्ड, लायन मिल्टन।

जिम्बाब्वे के चयनकर्ताओं ने नये मुख्य कोच जस्टिन सेमन्स और कप्तान रजा के नेतृत्व में युवा युवा खिलाड़ियों को टीम में चुना है। दाएं हाथ के 38 वर्षीय बल्लेबाज रजा के पास 86 मैचों का अनुभव है। वह टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, उनके बाद 29 वर्षीय ल्यूक जोंगवे हैं जिन्होंने 63 मैच खेले हैं। अनुभवी तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा और ब्लेसिंग मुजारबानी को भी टीम में जगह मिली है।

दिग्गज क्रेग एर्विन और सीन विलियम्स के नाम पर चयन के लिए विचार नहीं किया गया। राजस्थान रॉयल्स के 21 वर्ष के पराग ने आईपीएल के इस सत्र में 573 रन जोड़े। वह सीनियर राष्ट्रीय टीम में जगह पाने वाले असम के पहले खिलाड़ी हैं। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल दोनों विकेटकीपर होंगे।

पंजाब के बल्लेबाज अभिषेक ने आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिये खेलते हुए 484 रन बनाये। टीम की औसत उम्र 25 वर्ष है, जिसमें मुकेश कुमार ही 30 पार के हैं। टी20 विश्व कप में शामिल शिवम दुबे, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को भी 15 सदस्यीय टीम में जगह मिली है। गिल और आवेश टी20 विश्व कप में रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल थे।

ग्रुप चरण के मैचों के बाद रिलीज कर दिया गया था। गुजरात टाइटंस के कप्तान गिल टी20 विश्व कप की टीम में जगह नहीं बना सके थे। जिम्बाब्वे दौरे के लिए चयनकर्ताओं ने विश्व कप के रिजर्व खिलाड़ियों गिल, तेज गेंदबाज आवेश खान, खलील अहमद, फिनिशर रिंकू सिंह के साथ मुख्य टीम में शामिल सैमसन और यशस्वी जायसवाल को चुना है।